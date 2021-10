Acusan a Hugo Sánchez de llamar “indio muerto de hambre” a jugador salvadoreño

Hugo Sánchez es conocido por su destacada trayectoria en el fútbol, ya que es uno de los mexicanos que en su momento formó parte del Atlético de Madrid, aunque durante su primer año en el equipo español sufrió racismo por parte de la afición y algunos compañeros. Pero, ahora, el salvadoreño, Ramón Fagoaga, ha revelado que Sánchez posiblemente también aplicaba el racismo y clasismo.

“El Pentapichichi” fue llamado “indio”, “pata rajada” y con otras ofensas cuando jugó en España. Pero ahora, el ex futbolista Fagoaga ha relatado que el mexicano aplicaba esa misma altanería con los jugadores centroamericanos, hablándoles de dinero para “humillarlos”.

"Hugo me decía a mí en esos partidos 'indio muerto de hambre', me decía '¿cuánto ganas?' y cosas por el estilo, entonces uno tiene su personalidad y carácter", reveló el salvadoreño en entrevista con ESPN, al recordar cuando enfrentó a Hugo Sánchez, quien ha dicho que quiere dirigir al Real Madrid.

Hugo Sánchez “siempre pecó de bocón”, revela Fagoaga

Sánchez no tenía buena actitud con sus rivales de Centroamérica/Foto: Fútbol Total

De acuerdo con el ex defensa de El Salvador, Sánchez era un gran futbolista, pero su personalidad no le beneficiaba: "Hugo Sánchez es un jugadorazo, es historia, es un grande y la historia está escrita, no puedo decir lo contrario”, declaró Fagoaga.

“Sin embargo, Hugo siempre pecó de bocón, siempre hablaba antes de los partidos. Decía que jugábamos con pelota cuadrada", reveló el salvadoreño.

El que fuera mundialista por El Salvador en España 1982 y que enfrentó a Hugo en eliminatorias detalló algunos de los insultos que recibió del mexicano; revelaciones hechas en el día en que México visitará El Cuscatlán dentro de las Eliminatorias de Concacaf.

Ramón Fagoaga dice que la prensa mexicana critica a Centroamérica

Fagoaga arremetió contra dos comentaristas deportivos de México/Foto: El Gráfico

Ramón Fagoaga también considera que la prensa mexicana es en parte responsable del mal trato que el Tricolor recibe cada vez que visita la región, señalando puntualmente a David Faitelson y Álvaro Morales, periodistas de ESPN.

"Aquí en El Salvador se ve lo que dicen en la prensa mexicana, empiezan a hablar gente como Faitelson y Morales y aquí se ven, hablan mal de Centroamérica y por eso es que a México le cuesta jugar aquí, la pasa mal", declaró el ex futbolista. Por ahora, Hugo Sánchez no ha respondido a la polémica.

