Acusan a Diego Maradona por acoso sexual en entrevista

RUSIA.- Diego Maradona fue acusado de acoso sexual por parte de una periodista en un hotel de San Petersburgo, señala que el argentino fue invitado a la final de la Copa Confederaciones donde se enfrentaron Alemania y Chile terminando con celebrar la victoria los 'teutones'.

La periodista Yekaterina Nadólskaya, aseguró que se dirigía a realizarle una entrevista al ex jugador de argentina, quien afirma que intentó quitarle la ropa la noche que se quedaron solos en la habitación.

Vino su ayudante me arrojo 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas”, dijo Nadólskaya.