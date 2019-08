Acumular perros o gatos, síntoma de enfermedad mental: veterinario.

Rodrigo Cruz, médico veterinario de la Clínica Corazón sin dueño del refugio para mascotas en situación de calle SOS El Arca.

Rodrigo Cruz, médico veterinario de la Clínica Corazón sin dueño del refugio para mascotas en situación de calle SOS El Arca, explicó que existen casos de personas que padecen un síndrome que los lleva a acumular animales como perros y gatos y que independientemente del número, destaca el grado de abandono de los mismos.

“Es un padecimiento mental, en donde la persona empieza a acumular. Comúnmente son personas que pueden acumular periódico por ejemplo, muebles, cosas viejas que no tiran porque creen que en algún momento van a utilizar y en el caso de los acumuladores de animales, se le conoce como Síndrome de Noé”, dijo en entrevista.

Explicó que las personas que padecen esta condición reúnen animales con la intención de darles una atención porque creen que nadie más puede rescatarlos.

“Aquí la situación no tiene que ver tanto con el número de animales que la persona pueda acumular, sino la situación del abandono que empieza a tener con ellos”, comentó.

Se trata -dijo- de casos donde aún cuando los animales requieren tratamiento médico no los vacunan, no los desparasitan, los tienen sucios y cuando están muy enfermos en vez de dormirlos, las personas que padecen esta condición permiten que los animales mueran solos.

“En estos casos los animales se aplastan cuando están muy débiles, o se comen los unos a los otros, aquí la particularidad no es el número de animales sino la calidad de vida que tienen, entonces ahí es sencillo detectar cuando una persona está acumulando, si ya empieza a descuidarse y no tiene un aseo hacia él mismo o hacia los animales es muy probable que esté pasando por un síndrome de acumulamiento de animales”, comentó.

Explicó que aunque existen casos en Playa del Carmen, estos han sido atendidos gracias a la intervención de recursos legales como la Ley de protección y bienestar animal del Estado de Quintana Roo, que contempla sanciones al maltrato animal que significa tener animales y no darles la atención adecuada.

Finalmente el médico veterinario señaló que se trata más de que si la persona no tiene el alimento para dar a cinco animales, entonces no debe tener cinco animales, si no los baña, si no los lleva al médico cuando se enferman, esos son casos de maltrato. “Si alguien quiere denunciar a un vecino hay que investigar si es realmente un caso de maltrato animal más que de acumular o si es simplemente por diferencias entre los vecinos”, concluyó.