Actor de Game of Thrones firmaría petición para rehacer la temporada final

Más de un año después, el final de Game of Thrones por HBO sigue siendo uno de los finales más controvertidos en la historia de la televisión, que ha sido odiado por numerosos fanáticos y críticos por igual, incluso ha habido peticiones para rehacer completamente el final de la serie y resulta que una de las estrellas estaría dispuesta a firmar una.

Charles Dance, quien interpretó a Tywin Lannister en la serie, fue bastante directo sobre su disgusto por cómo se desarrolló la última temporada de Game of Thrones y dejó muy claro que si bien no había escuchado sobre la petición de los fanáticos para rehacer el final, la apoya e incluso la firmaría.

"Bueno, si hubiera una petición, la firmaría".

Charles Dance dio vida a Tywin Lannister de 2011 a 2015

Sin embargo, incluso con su disgusto por la temporada final, Charles Dance también explicó que le encantaba ser parte de Game of Thrones y continuó viendo incluso después de la desaparición de su personaje en la temporada 4.

"Quiero decir, lo vi. Sigo viendo la serie completa incluso después de que me mataron en el baño. Porque pensé que era un programa de televisión fantástico, ¿sabes? Tuve mucha suerte de ser parte de él. Me encantó; había historias [en las que] quería saber qué les iba a pasar a estas personas. Lo sé. la final satisfizo a mucha gente. También decepcionó a mucha gente, y me temo que estoy en el último campo".

Actores de Game of Thrones repetirían temporada final

Charles Dance no es el único actor que expresa su apoyo de alguna manera a la petición de volver a filmar el final de la serie. Nkolaj Coster-Waldau dijo recientemente que él mismo consideraba donar a la petición.

"Obviamente, me enteré. Estaba al tanto de la petición de un nuevo final, que me pareció muy gracioso. Casi quería hacer una donación a esa petición. HBO dijo: 'Tienes razón, mucha gente lo quiere, nosotros vas a hacerlo'. Creo que todos tenían su propia opinión. Encuentro el mundo del fandom realmente interesante. Todos querían algo específico y diferente de lo que obtuvieron. Es una combinación de: imaginas un final; pero también, creo que si eres un fan incondicional, fue realmente molesto que terminara. Viviste con esto durante ocho temporadas. Todavía hay una comunidad masiva dedicada a Game of Thrones. Creo que había un miedo real de que iba a desaparecer. Tenía que terminar".

¿Qué opinas del comentario de Charles Dance? ¿Qué piensas sobre el final de Game of Thrones? Háznoslo saber en los comentarios.