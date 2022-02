Actividad de la Liga Mx este 20 de febrero: ¿Quién juega hoy?

Liga MX, partidos 20 de febrero

La Liga Mx prepará un domingo 20 de febrero con mucha acción, pues se disputarán partidos que prometen mucho, entre los que se encuentran: América vs Pachuca, Toluca vs Cruz Azul y Pumas vs Atlas.

La actividad de la Liga iniciará a partir de las 16:00 horas y culminará a las 20:00 horas, con un total de 3 partidos muy esperados por los aficionados mexicanos.

Los aficionados del América esperan que el equipo salga de su mala racha en este partido, pues en La Verdad Noticias te dimos a conocer que en su último partido América no pudo con el Mazatlán y pierde de nuevo en el Clausura 2022.

¿Cuándo juega el América 2022?

El club América busca mejorar su posición en la tabla de la Liga Mx

Este 20 de febrero, el club América tendrá partido contra el Pachuca, los equipos buscarán escalar en la tabla de cocientes.

El medio de la polémica el América, tendrá un nuevo enfrentamiento, lejos de poder alcanzar el paso y resultado que tuvieron en el torneo pasado.

De igual forma, el equipo buscará romper su mala racha, pues no han podido conseguir el triunfo y es más que rumoreado que el futuro de Santiago Solari se encuentra en juego.

Por su parte, Pachuca se ha catapultado como una de las grandes sorpresas de este torneo, pues se ubica en el tercer sitio de la tabla y acumula tres victorias, un empate y a diferencia del América, solo una derrota.

Partidos para hoy Liga MX 2022

Partidos para este 20 de febrero de la Liga Mx

Por su parte, Toluca recibirá a Cruz Azul, este último viene de perder contra el Club Necaxa, por lo que necesita ganar y escalar peldaños en la tabla de puntaje.

Por su parte, venció al Atlético de San Luis y se posicionan en séptimo lugar, el partido se llevará a cabo a las 18:05 horas.

De igual forma el dia de hoy en la Liga Mx, Pumas se enfrenta a los actuales campeones Atlas, en calidad de visitantes, en su último partido Alan Mozo jugador de Pumas, consiguió una tarjeta roja, sin embargo el club emitió una apelación para que la amonestación se retirará, sin embargo se ha dado a conocer que la sanción se mantendrá.

