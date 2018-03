Accidente del Alfonso Celis en la P1 del Gran Premio de México

El piloto mexicano salió ileso, pero el monoplaza que estaba probando, de Esteban Ocon, quedó dañada Ciudad de México.- Accidentado comienzo tuvo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando el piloto local Alfonso Celis impactó la barrera de contención con su monoplaza Force India. El accidente fue leve y no tuvo consecuencias de gravedad, más allá de la suspensión momentánea de la primera sesión de ensayos libres. https://twitter.com/FOXSportsMX/status/923944239116861441 El elemento de escudería Telmex, que fue activado como piloto de pruebas de Force India para el fin de semana del GP de México y se puso al volante el auto de Esteban Ocon, perdió el control del monoplaza en la curva al salir del Foro Sol y la cola de su vehículo chocó con la barrera. Celis no pudo salir del atolladero y tuvo que aparecer la bandera amarilla y, segundos después, todos los autos abandonaron la pista al ver la bandera roja. Mientras tanto, el finlandés de Ferrari, Kimmi Raikkonen, también salió de la pista al patinarse en una curva, pero no tuvo problemas para seguir en la sesión. El piloto mexicano abandonó la pista visiblemente molesto y frustrado, por lo que no quiso hablar con la prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto también afectará al mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ya que las pruebas que estaba realizando Alfonso Celis era de gran importancia para todo el equipo, ya que estaban realizando observaciones y mejoras para ambos pilotos. https://twitter.com/FOXSportsMX/status/923945146042933250

