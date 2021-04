Accidente de Tiger Woods fue causado por la velocidad y la conducción insegura

Cuando se acercaba a una curva en la carretera, Tiger Woods aparentemente tenía la intención de pisar el freno, pero en su lugar pisó el acelerador, lo que provocó un accidente de vuelco a alta velocidad, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Seis semanas después de que la leyenda del golf sufriera graves lesiones en las piernas , el alguacil Alex Villanueva dijo que las principales causas del accidente fueron la velocidad y la incapacidad de Woods para sortear una curva.

El golfista Tiger Woods conducía un SUV Genesis alrededor de las 7 am del 23 de febrero cuando el vehículo se salió de la carretera a unas 26 millas al suroeste del centro de Los Ángeles. El SUV alcanzó una velocidad de hasta 87 mph, dijo Villanueva, mucho mayor que el límite de velocidad de 45 mph.

Woods conducía en Rancho Palos Verdes cuando golpeó un letrero de "Bienvenido a Rolling Hills Estates", cruzó un divisor central y viajó más de 150 pies a través del arcén a través de arbustos y un árbol arrancado antes de detenerse, según una búsqueda declaración jurada de garantía del registrador de datos del vehículo.

Accidente de Tiger Woods, un simple error humano

Probablemente confundió el pedal del acelerador con los frenos, ya que no se detectó frenado, dijo el capitán James Powers.

"No hay frenado en esa grabadora de datos", pero "hay un 99% de aceleración en el pedal", dijo Powers.

Dijo que el auto chocó contra un árbol, salió volando y realizó una "pirueta" antes de aterrizar. La camioneta viajaba a unas 75 mph cuando chocó contra el árbol, dijo Villanueva.

Los investigadores no buscaron una orden para realizar análisis de sangre porque no había evidencia de deterioro o intoxicación, dijo Powers.

Esta no es la primera vez que Tiger Woods está involucrado en un accidente.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Woods dijo que no estaba bajo ningún medicamento y que no había estado bebiendo, dijo el capitán. Dijo que el golfista parecía "aturdido y confundido" y dijo que no recordaba el accidente.

Debido a sus lesiones, "no sería apropiado hacer pruebas de sobriedad en el campo", dijo Powers. Después de semanas en el hospital, Woods se ha estado recuperando en casa.

"Feliz de informar que estoy de regreso en casa y continúo con mi recuperación", tuiteó Woods en marzo. "Estoy muy agradecido por el apoyo y el aliento que he recibido durante las últimas semanas".

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Twitter y mantente informado.