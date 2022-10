Abuchean a 'Checo' Pérez y Verstappen en Estados Unidos: VIDEO

A pesar de que para esta carrera Max Verstappen llegaba como bicampeón del mundo y ‘Checo’ Pérez como el segundo del torneo, en las inmediaciones del autódromo hubo varios aficionados que los abuchearon e insultaron.

Los fans estadounidenses reciben este fin de semana nuevamente el Gran Premio de los Estados Unidos, donde podrán ver a los mejores corredores de todo el mundo disputándose los últimos lugares en cima del campeonato.

Durante el viernes se dieron los primeros entrenamientos, que tuvieron como ingrediente especial el hecho de tener cinco pilotos nuevos corriendo con los autos de equipos de la categoría para cubrir sus horas como novatos que requiere la FIA.

Pero, algo que impactó para bien a estos fans, fue el hecho de que la escudería Williams confirmó que, de conseguir el estadounidense Sargeant los puntos para su superlicencia, sería él el elegido para sustituir a Nicholas Latifi.

Abuchean a Checo Pérez y Verstappen

Ambos fueron abucheados

En un terreno que debería ser más amigables para ambos pilotos, se terminó escuchando como varios fans los abucheaban e insultaban, mientras les gritaban “tramposos”, esto por haber excedido el límite presupuestal durante el 2021.

Aunque no se sabe de cuánto fue el daño, algunos rumores indican que no fue tan mínimo, ya que pudo haber tenido un exceso de hasta 7.5 millones de dólares, una cantidad no menor para los demás equipos que pidieron sanciones duras.

Red Bull quiere el 1-2

Red Bull quiere un 1-2

Ante la posibilidad de poder quedar por primera vez en toda la historia de la escudería con dos pilotos en los primeros dos puestos de la tabla, el equipo quiere aprovechar su opciones y conseguir este hito que será bien valorado por los jefes.

También aspiran a un récord de puntos durante la temporada, y de la mano de ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen podrían conseguirlo, siendo una de las mejores duplas en la historia de Red Bull dentro de la Fórmula 1.

