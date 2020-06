Abraham Ancer regresa a la actividad en el golf

El golfista tamaulipeco Abraham Ancer estará formando parte de los jugadores que retomarán actividad con la reanudación de la temporada con el Charles Schwab Challenge tras la pandemia que ha ocasionado el coronavirus, por lo cual no ha disputado ninguna competición desde su último torneo, el Arnold Palmer Invitational, el cual se celebró durante la primera semana de marzo.

“Es por mucho el mayor tiempo sin jugar un torneo en mi vida desde los seis años, pero aproveché bien el tiempo. El primer mes y medio lo dediqué bastante fuerte al gimnasio, una rutina que, a lo mejor no habría podido hacer durante la temporada. Este último mes fue más como para regresar a la misma normalidad de elasticidad y flexibilidad, entonces me siento muy bien físicamente”, mencionó.

Abraham Ancer, de tan solo 29 años de edad, disfrutaba su mejor temporada como profesional, en la que ya sumaba tres top 10 (T4 WGC-HSBC Championship, T8 Mayakoba Golf Classic, T2 American Express) cuando se suspendieron actividades por el nuevo coronavirus. A lo largo de cuatro campañas en el máximo circuito, Ancer ha adquirido experiencia que será de utilidad para el complejo calendario que se avecina.

“Los torneos grandes son los que me han dado mucha confianza, porque son en los que siento mucha presión. Cada vez me encuentro en mejores posiciones más seguido y cada vez me siento más cómodo y creo que eso es lo que me ha dado la confianza de seguir trabajando”.