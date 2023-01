¿Aaron Rodgers se retira? Packers busca retenerlo para la temporada 2023

Brian Gutekunst, gerente general de los Green Bay Packers, confió en que el veterano quarterback estelar del equipo, Aaron Rodgers, no se retirará y regresará para la Temporada 2023.

"Él se va a tomar algún tiempo, creo que eso es justo. Hicimos un gran compromiso con él la temporada pasada y no fue sólo por este año. Se tomará su tiempo y la comunicación será constante a medida que avancemos hacia la próxima temporada", dijo Gutekunst en conferencia.

Luego de que los Green Bay Packers quedaron eliminados en la última semana de la temporada 2022, el mariscal de campo Aaron Rodgers, quien tiene 39 años, dejó abierta la posibilidad de retirarse.

¿Aaron Rodgers se va de los Packers?

Aaron Rodgers

"Podría ser el momento de alejarse. Debo tomarme un tiempo y decir: ¡Diablos, por supuesto que no! Tengo que volver ahí y hacer otra temporada. No voy a tenerlos como rehenes. En marzo es la agencia libre, así que sólo necesito algo de tiempo", confesó Rodgers

Brian Gutekunst explicó que los malos resultados de la campaña en la que Green Bay acabó en tercer lugar del Norte de la Conferencia con ocho juegos ganados y nueve derrotas, pegaron en el ánimo de su mariscal de campo y en todo el equipo.

"No fue un gran año ofensivamente para nosotros. Pero estamos seguros de que él todavía puede jugar a un nivel muy alto. Realmente me gustó la forma en que nos guió. A medida que avanzamos el próximo mes veremos cómo se siente", apuntó el directivo de la NFL.

Te puede interesar: Aaron Rodgers ya tiene reemplazo en los Packers

¿Qué pasará con Aaron Rodgers?

¿Aaron Rodgers se retira? Packers busca retenerlo para la temporada 2023

Gutekunst aseguró que no presionarán al cuatro veces designado Jugador Más Valioso de la NFL que ya llevó a los Packers a ganar un Super Bowl en la edición XLV. "Hablamos esta semana y fueron muy buenas conversaciones”.

“Platicamos sobre la temporada, lo que salió bien, lo que salió mal, lo que le gustó y lo que no, pero no muchas cosas futuras; siempre he tratado de darle su tiempo", agregó el mandamás de los Packers.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.