Aaron Judge: Ofrecen 2 mdd a fan que atrapó bola del jonrón 62

El dueño de una casa de subastas de recuerdos deportivos dijo que ofreció 2 millones de dólares al aficionado que atrapó el HR No.62 de Aaron Judge, toletero de los New York Yankees, con el que rompió el récord de la Liga Americana.

JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc. en Tustin, California, dijo a The Associated Press que envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el hombre que atrapó el hito de Judge el martes por la noche en Globe Life Field en Arlington, Texas.

"Creo que la oferta está muy por encima de lo justo, si está dispuesto a venderla", dijo Cohen en una entrevista telefónica con la AP el miércoles. Además de agregar que Youmans aún no ha respondido sobre la pelota del HR 62 de Aaron Judge.

Conozcan a Corey Youmans, aficionado que agarró la pelota del histórico Homerun número 62 de Aaron Judge. En cuanto la agarró, seguridad del estadio lo llevó a autentificarla y a darle una dedicatoria especial. pic.twitter.com/kFiI8sgeaC — Base por Bola (@BasePorBola_) October 5, 2022

Cabe destacar que, Youmans tomó el recuerdo histórico de aire mientras navegaba hacia la primera fila de la sección 31 en el jardín izquierdo durante el juego de los Yankees de Nueva York contra los Texas Rangers.

Con este jonrón, Judge superó a Roger Maris por el récord de la temporada de la Liga Americana, una marca que muchos consideran el estándar "limpio" del beisbol porque los únicos jugadores de la Liga Nacional que batearon más se han visto empañados por vínculos con los esteroides.

Youmans, que es de Dallas, trabaja en el mundo financiero. El martes se le preguntó qué planeaba hacer con el premio mientras el personal de seguridad se lo llevaba para autenticarlo. "Buena pregunta. No lo he pensado", dijo.

¿Cuánto vale un jonrón récord?

El precio récord por un jonrón es de 3 millones de dólares, pagado por el récord número 70 de Mark McGwire en la temporada de 1998. Cohen se había comprometido previamente a ofrecer 2 millones de dólares por el jonrón 62 de Judge.

Después de que los Yankees perdieran 3-2, Judge dijo que no tenía posesión del jonrón. "No sé dónde está", dijo. "Veremos qué sucede con eso. Sería genial recuperarlo, pero es un recuerdo para un aficionado. Hizo una gran captura y tienen todo el derecho a ello".

