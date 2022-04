ATP y WTA en contra de Wimbledon por vetar a tenistas rusos y bielorrusos

El número dos del mundo masculino, Daniil Medvedev, es una de las personas afectadas por la prohibición de jugadores rusos de Wimbledon.

Wimbledon ha prohibido a los tenistas rusos y bielorrusos participar en el torneo de 2022 en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

La Asociación de Tenistas (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA) calificaron el miércoles la medida de "injusta" y "muy decepcionante".

Bielorrusia, que limita con Ucrania y Rusia, ha sido un escenario importante para la invasión de Moscú .

Wimbledon va del 27 de junio al 10 de julio de este año. Si los organizadores de la competencia hubieran seguido las reglas utilizadas hasta ahora en otros grandes eventos de tenis desde la invasión, los rusos y los bielorrusos habrían podido jugar, pero solo bajo una bandera neutral.

¿Qué dijo Wimbledon sobre la prohibición?

La organización que dirige Wimbledon, el All England Lawn Tennis Club (AELTC), dijo que estaba actuando para "limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles".

"En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtenga algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos", dijo un comunicado de AELTC.

Tuit de Wimbledon.

"Dado el perfil de The Championships en el Reino Unido y en todo el mundo, es nuestra responsabilidad desempeñar nuestro papel en los esfuerzos generalizados del gobierno, la industria, las instituciones deportivas y creativas para limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles", dijo el agregó AELTC.

La AELTC también prohibió a los jugadores rusos y bielorrusos competir en otros torneos británicos sobre césped, incluidos los eventos en Queen's Club y Eastbourne.

El comunicado decía que la prohibición podría reconsiderarse si la situación cambia "materialmente" para junio.

Un 'precedente perjudicial'

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los jugadores de Rusia y Bielorrusia han podido competir en las giras ATP y WTA desde que comenzó la guerra, pero no se les permitió usar sus banderas nacionales.

La ATP y la WTA dijeron que la prohibición "unilateral" de Wimbledon constituye "discriminación".

"Creemos que la decisión unilateral de hoy de Wimbledon y la LTA de excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia de la gira británica sobre césped de este año es injusta y tiene el potencial de sentar un precedente perjudicial para el juego", dijo la ATP en un comunicado.

"La discriminación basada en la nacionalidad también constituye una violación de nuestro acuerdo con Wimbledon que establece que la entrada de jugadores se basa únicamente en el Ranking ATP".

La WTA dijo que la prohibición "no era justa ni justificada", y agregó que estaba "muy decepcionada con el anuncio de hoy".

"Un principio fundamental de la WTA es que los atletas individuales pueden participar en eventos de tenis profesional en función del mérito y sin ningún tipo de discriminación".

Reacciones de los jugadores

Tuit de Elina Svitolina.

Los jugadores ucranianos Elina Svitolina, Marta Kostyuk y Sergiy Stakhovsky escribieron una declaración conjunta exigiendo que la WTA y la ATP hagan que los jugadores rusos y bielorrusos respondan una serie de preguntas sobre su postura sobre la guerra y luego los prohíban "si corresponde".

"En tiempos de crisis, el silencio significa estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Notamos que algunos jugadores rusos y bielorrusos en algún momento mencionaron vagamente la guerra, pero nunca declararon claramente que Rusia y Bielorrusia la iniciaron en el territorio de Ucrania".

"Si corresponde, exigimos excluir y prohibir que los atletas rusos y bielorrusos compitan en cualquier evento internacional, como ya lo ha hecho Wimbledon", dice el comunicado.

La 18 veces ganadora de Grand Slam en individuales, Martina Navratilova, criticó la prohibición. El jugador retirado nació en Checoslovaquia y reside en Estados Unidos desde 1975.

"Una exclusión como esta, sin culpa de estos jugadores, no es el camino a seguir... Creo que es una decisión equivocada. El tenis es un deporte tan democrático. Es difícil cuando ves que la política lo destruye", dijo Navratilova. "Y por mucho que sienta por los jugadores ucranianos y el pueblo ucraniano, es horrible lo que está pasando, creo que esto va más allá de lo necesario".

"(Los jugadores) están en el lado equivocado de la política... Con suerte, esto es solo una vez y no escalará más. Esta decisión fue tomada en el vacío por el All England Club... Yo no creen que están viendo el panorama general de una manera más global".

El jugador ucraniano retirado Alexandr Dolgopolov expresó su apoyo a la medida en Twitter.

"Cualquier deporte o negocio o cualquier cosa debería tomar la misma postura, hasta que el pueblo ruso se ponga de pie y detenga a su maldito líder y todos estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Wimbledon y el Reino Unido muestran liderazgo para detener toda esta locura".

El jugador australiano John Millman acusó a Wimbledon de imponer la prohibición por "buena imagen" en lugar de ayudar a Ucrania.

"Siento que Ucrania estaría mejor servida si Wimbledon donara todas sus ganancias en ayuda de apoyo en lugar de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos", dijo en un tuit. "Apoyo totalmente a Ucrania y su gente. Siento que Wimbledon está haciendo esto más para su propio beneficio, por una buena imagen que para ayudar".

