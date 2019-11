AMLO recibe en Palacio Nacional al pitcher de los Astros José Urquidy

A través de un video publicado en redes sociales el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en su despacho de Palacio Nacional a José Luis Urquidy, pitcher mexicano de Astros Houston.

Con emoción y orgullo el mandatario reconoció la carrera del lanzador quien se convirtió en el segundo mexicano, detrás de Fernando Valenzuela, en ganar un partido de Serie Mundial.

El pitcher le ragaló artículos deportivos a AMLO

Recibí a José Luis Urquidy, tremendo pitcher mexicano de los Astros de Houston, que ganó un importante juego en la Serie Mundial. pic.twitter.com/5JpkB0V4VR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 6, 2019

"Pronostiqué que Astros iba a ser campeón en la Serie Mundial, no fue así, quedó muy cerca, así es el beisbol, como la buena política, no siempre se gana, lo importante es seguir adelante, no rendirse y ser cada vez mejor, más profesional en todo"

Obrador recibió como obsequio una gorra y una chamarra de la Selección de México; una camisola de Molina y otra de Urquidy.

Confió en que el equipo de nuestro país esté en los juegos olímpicos Tokio 2020, pues aseguró "se está haciendo un buen equipo".

El presidente de la República Mexicana felicito al sinaloense.

Además, el sinaloense externó unas palabras para los amantes del béisbol y de las nuevas generaciones que practican esta misma “Estoy muy contento de estar aquí con usted, agradecido por tomar mis detalles. Como dice usted, estar aquí para apoyar al deporte y toda esa niñez que se motiva a salir adelante. Tratar de ser profesionales siempre, estar concentrado en el trabajo para seguir manteniéndonos en Grandes Ligas”, expuso.

