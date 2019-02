AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que tanto la continuidad de la NFL y de la Fórmula 1 dependerán de los contratos que se establezcan para la realización de dichos eventos en nuestro país.

AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

"Si no implica dinero, yo avalo. Soy un poco cicatero en estos casos. No sé cómo están los contratos de Fórmula 1; si ya no están firmados, no se va a poder. En muchos casos se financiaban con el fondo al turismo y ahora estos están comprometidos por la financiación al Tren Maya", dijo el mandatario.

AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

La CDMX ha realizado desde el 2015 el Gran Premio de México y en los últimos cuatro años ha sido elegida como la mejor de la temporada de la Fórmula 1, pero será como límite el próximo 28 de febrero para renovar el contrato por cinco años más.

AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

En riesgo continuidad de la NFL

En cuanto a la NFL, el actual mandatario de igual manera habló sobre el futuro del deporte del emparrillado.

AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

"Lo que está contratado se respeta, este partido que quedó pendiente en el caso del fútbol americano se va a realizar. Este fue el acuerdo porque ya existe un contrato y si se revocaba se tenían que pagar multas y daños. Se decidió llevar a cabo esta actividad durante 2019", explicó.

AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

Dentro de las iniciativas del nuevo Gobierno es apoyar a la creación de academias deportivas, apoyar a todos los deportes y no centrarse en unos cuantos.

AMLO pone en duda continuidad de NFL y Fórmula 1 en México.

"Mañana vamos a inaugurar en Monterrey el Salón de la Fama", señaló al referirse al nuevo recinto del béisbol mexicano.