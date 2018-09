AMLO ¿Se llevará a los Tigres de Quintana Roo a Sinaloa?

AMLO acerca a los Tigres de Quintana Roo

El presidente electo de México Lic. Andrés Manuel López Obrador y la familia Valenzuela se reunieron el día de hoy al medio día en el palacio de gobierno de la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa.

Entre un ambiente relajado y sonriente, el futuro presidente de México recibió a la familia del "Toro de Etchohuaquila" en conjunto con el empresario Guadalupe Miranda, Juan Castro y José "Peluche" Peña, además del Gobernador de Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz Coppel, con el fin de poder impulsar el béisbol en México, debido a su ya mencionada afición por el rey de los deportes.

"Es un gusto estar aquí en compañía de Fernando Valenzuela, una leyenda del béisbol, una leyenda de nuestro país y aprovecho para agradecer la invitación que me hizo llegar el dueño de los Dodgers. Quería que yo tirara una primera bola el viernes próximo en Los Angels, pero no puedo salir del país, estoy bateando muy bien aquí, estoy macaneando, bateando mas de .300, hasta el tira buzón le estoy pegando (entre risas). Me da mucho gusto estar aquí con Fernando y con el Gobernador de Sinaloa" Mencionó Andrés Manuel.

En dicha reunión acudieron por parte de la directiva bengalí la propietaria Lic. Linda Burgos de Valenzuela, la cual fue reconocida y felicitada por el Lic. López Obrador, por ser la primer mujer que ha estado al frente de un equipo de béisbol profesional en México. El presidente de la organización Fernando Valenzuela Burgos, acompañado de su esposa Lic. Karla Aguilar de Valenzuela directora de relaciones publicas, quienes hicieron parte de la entrega de una gorra y jersey de los Tigres al presidente electo, así como de un bate firmado por jugadores del club bengalí.

Para finalizar, el futuro presidente se mostró contento y extendió una felicitación a la familia Valenzuela por mantener el equipo en el Estado de Quintana Roo y que apoyará para que ahí siga permaneciendo, gracias al gran trabajo que se ha realizado y la admiración que le tiene a los Tigres de Quintana Roo.

Información: Comunicado de Prensa Tigres de Quintana Roo.