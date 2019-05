AMFPRO plantea reglamento nuevo para transferencias

La AMFPRO y líderes de la Liga MX crearon una nueva propuesta en el reglamento de transferencias de dicho torneo, la cual ya fue enviada a la FIFA para ser revisada y aprobada, ya que tiene nuevas ideologías y modificaciones a fin de apoyar internamente.

“Después de que ese documento regrese a México, tendremos que sentarnos todas las partes, tanto la Federación, la Liga y nosotros, para poder cotejarlo y así pueda salir público", dijo la AMFPRO

Estos son los puntos que se acordaron:

1.- Garantizar la libertad de contratación a los jugadores sin contrato, además de seis meses antes de que termine su contrato, se puede sentar a negociar con otro club.

2.- Prohibición de los dobles contratos. FIFA no estipula que no se dé esta práctica, sólo recomienda no hacerlo. Lo más importante es que se le garantice al jugador lo que se firma en el contrato.

3.- Ampliación del tiempo de registros y negociaciones a una semana del inicio de la Liga MX, para jugadores sin contrato. Los que llegan del extranjero, todavía tienen el tiempo que les permite la FIFA.

4.- Obligación a los equipos para facilitar una copia del contrato.

5.- Reglas claras para el porcentaje de la transferencia. Antes sólo se firmaba el contrato, ahora se firmará también la papeleta donde estipula el porcentaje que le toca al jugador de la transferencia.

6.- Penalizaciones para el atraso en pagos registrados ante la Comisión de Controversias.

7.- Sanciones por faltar al reglamento de la FIFA.

En este planteamiento se busca beneficiar tanto a los jugadores como a los equipos para así no crear conflictos ni estropeos, ya sea en la carrera de los atletas y mucho menos los malos entendidos con los conjuntos.

“Fuimos muy claro en decir que era una Asociación para dialogar, para llegar a comunes acuerdos. No es un sindicato, no es un grupo de choque que busque tener problemas”, afirmó Moisés Muñoz, quien funge como vocal del organismo.