AMF: “Esto no se trata de joder, sólo queremos un trato justo” Guardado

Andrés Guardo, quien actualmente milita en el Betis de España y se espera sea uno de los convocados para el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Mexicana, declaró ahora Fox Sports que la Asociación Mexicana de Futbolistas sólo ve por los derechos de aquellos que se dedican al balompié mexicano.

El Principito, señaló que lo único que quieren lograr, es que más jugadores mexicanos tengan la oportunidad de jugar en otras ligas, entre ellas la de Europa. Asegurando que han tenido esclavizados a los futbolistas, aclara que ellos hacen este movimiento para que el futbol crezca.

Además, dijo que en México hay quienes tienen el sartén por el mango y congelan a los futbolistas, señaló que en México no quieren llegar a huelgas ni nada de eso.

Andrés Guardado también abordó el tema del sueldo, ya que hace unos días, Andrés Fassi declaró que los jugadores no podían sentirse esclavos si ganan más de 300,000 pesos mensuales. También dijo que le preguntaran a cualquier mexicano si ellos no quisieran ser esclavos con ese sueldo.

Aunque se desconoce si Guardado enviaba un mensaje para Fassi, mencionó que no están peleando dinero, pero sí respeto hacia el jugador. Añadió que si un jugador gana bien, los dueños ganan más gracias al trabajo de los futbolistas.

"No peleamos dinero sino que se nos respete. Ganamos bien pero ellos ganan más gracias a lo que hacemos nosotros, parece que no entienden que somos amigos para que a todos nos vaya bien” aseveró Andrés.

Remató diciendo que la situación no es por molestar a los dueños, sólo se trata de buscar un trato digno.

“Esto no se trata de joder, solo queremos un trato justo y no estar amarrado a un pacto para que me congeles por tonterías; no es una guerra" sentenció Andrés.