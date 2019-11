ACUCHILLAN a México en la final del MUNDIAL Sub 17 (video)

Los pupilos comandados por Marco Antonio “Chima” Ruiz se quedaron a un paso de volver a conseguir la gran hazaña y poner en lo más alto el nombre de México, luego de caer de manera valiente ante la Selección anfitriona de Brasil durante la final del Mundial Sub 17.

Sin embargo, la polémica se hizo presente en el Estadio Walmir Campelo Bezerra debido a que el árbitro Andris Treimanis, en un hecho sorprendente marcó un controvertido penal que los mexicanos consideraron como una vil cuchillada, debido a que el equipo tricolor se mantenía con la ventaja de 0-1 gracias a un extraordinario remate de cabeza de Bryan González al minuto 65.

El árbitro marcó un penal dudoso

Pero el título se le negaría a la Selección Mexicana luego de que Treimanis marcará dicho penal tras revisar en el VAR una presunta falta dentro del área, la cual terminó por convertirse en gol al 83 a pesar de que el portero Eduardo García casi alcanza a detener el disparo. México no se repondría de tan duro golpe y en el minuto 92 Lázaro acabab con el sueño azteca y pondría el 2-1 en favor de los brasileños.

El técnico mexicano aseguró que esto fue un hecho insólito al comentar; “el árbitro fue muy rigorista y hemos sufrido este tipo de cosas durante el torneo, el uso de VAR es algo polémico, sólo lo usan cuando les conviene, teníamos el marcador a nuestro favor y no lo supimos aprovechar. Me voy contento porque mis jugadores lo dieron todo dentro de la cancha, no era fácil venir a plantarse frente a un equipo fuerte pero desde el momento del penal todo cambió.

Por su parte, Santiago Muñoz, jugador del Santos Laguna señaló: “Hicimos bien las cosas, se me hace algo injusto eso del VAR, no había aparecido y aparece justo en este momento, pero bueno ya ni hablar, siento que nos vimos mejor nosotros que ellos”.

