A pique la carrera de Andy Ruiz ¡Ahora DESPIDE a su entrenador!

Tal parece que la carrera del ex campeón de los pesos pesados de la WBO, WBA, IBO e IBF, Andy Ruiz va de más a menos en el mundo del boxeo y nadie lo puede parar. Ahora tomó la decisión de despedir a Manny Robles Jr su entrenador quien lo llevó a ganar el campeonato unificado en el 2019.

Luego de los excesos y la falta de concentración en los entrenamientos, situación que lo llevó a perder el los campeonatos unificados en Arabia, el boxeador parece haber perdido las ganas de continuar en el mundo del box y disfrutar de lo que ganó en sus combates ante Anthony Joshua.

La carrera de Andy Ruiz se va en picada

Manny Robles ex entrenador de Andy Ruiz comentó que el despido por parte del ex campeón ya se veía venir por la falta de concentración que ha mantenido desde su derrota en el mes de diciembre del año pasado.

"Siendo honesto, lo esperaba. Lo esperaba desde el campamento. Andy estaba haciendo lo que se le daba la gana", mencionó Manny Robles ex entrenador de Andy Ruiz.

Andy Ruiz despidió a Manny Robles Jr

En entrevista para ESPN Robles destacó que ni su manager (el papa de Andy Ruiz) ha tenido control sobre el excampeón quien ya no se encuentra comprometido con el box ya hace lo que le da la gana.

Aclaró que la derrota el pasado 9 de diciembre en Arabia se debió a la falta de compromiso del ex campeón de los pesos pesados, quien hizo de todo menos entrenar y comprometerse con el boxeo.

Manny Robles Jr convirtió en campeón al destroyer Andy Ruiz

"Realmente creía que íbamos a lograrlo de nuevo en la segunda pelea, pero obviamente no se puede si el boxeador no está ahí, si el boxeador no lo quiere. Hice todo lo que pude como entrenador, maestro, amigo, pero como ya dije, si el boxeador no está ahí, ¿qué puedo hacer?", dijo.

Manny Robles Jr agregó que agradeció al ex campeón y a su papá por permitirle ser su entrenador quien lo llevó a obtener el primer campeonato mundial para Andy Ruiz y para México.

