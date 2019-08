A Yucatán no llegará el gas natural en el 2019

“El tema de la energía es muy complejo y solos los estados del sur sureste no lograran hacer nada si no se trabaja coordinado con gobierno e iniciativa privada, es por ello que para este año no se tendrá gas natural en la región, pues apenas se está trabajando para el plan de traerlo”

Dentro de ese plan de trabajo, es que el próximo 22 y 23 de agosto se llevara a cabo la primera mesa de trabajo entre gobiernos, iniciativa privada y empresas generadoras de energías, en total serán 7 mesas donde se trabajara para la provisión de este insumo tan necesario en la entidad.

En esta primera mesa que reunirá en Mérida, Yucatán a empresarios, gobernadores y expertos en la materia se planteará los retos a los que se enfrentan quienes pretenden invertir en esta industria, para realizar trámites, obtener permisos y obligaciones de cumplimiento ante la CRE, CENACE, CENAGAS, SISTRANGAS y SEN, a fin de contar con un entorno de certidumbre regulatoria, con reglas y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para los operadores.

En México solo 20 estados del país tienen gas natural y los 8 estados del sur sureste (que tiene todo para producirla) no cuenta con ello, lo que es ilógico , pero esto sucede por un rezago de infraestructura en la región, y tiene que cambiar, del 100 por ciento de gas que hay en México el 85 por ciento lo consume el centro y norte del país y solo el 15 por ciento el sur sureste esto gracias al regazo que se vive en la región, de ese 100 por ciento de gas natural en México, el 40 por ciento lo utiliza la industria y de ese mismo 100 por ciento México solo produce el 20 por ciento, lo demás se compra y es lo que daña la economía.

En el caso del sureste se demanda soluciones inmediatas para el abastecimiento de gas natural para la producción de electricidad, suministro del energético de acuerdo a las necesidades de la industria y evitar afectaciones al aparato productivo y a la economía regional.

Actualmente en México hay tres millones de personas sin luz y 3 por ciento de las familias mexicanas usan leña para cocinar.

Según el Estudio de Energías Limpias en México 2018-2032 del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), si se impulsa la generación del 35 por ciento de electricidad mediante energías limpias, como el gas natural, podrían crearse 257 mil nuevos empleos, aportar 34 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) y una inversión acumulada -entre 2018 y 2024- equivalente a 40 mil millones de dólares.