A Cristiano Ronaldo ya le pesa la edad, íntimos dicen que se cuestiona su futuro

Cristiano Ronaldo es sin duda alguna uno de los mejores futbolistas del planeta, su entrenamiento es bien conocido, pero los últimos días el portugués le hizo una confesión a algunos de sus íntimos amigos sobre cómo ya ve su futuro como jugador profesional.

El presunto secreto, fue dado a conocer por The Sun, medio que dijo que el portugues le había dicho a sus amigos que por primera en su larga trayectoria comenzó a sentir el paso de la edad.

El también conocido como el CR7 y quien cumplió 37 el pasado 5 de febrero, ahora se plantea qué será de él en el futuro, de acuerdo al rotativo británico.

“La leyenda de Portugal nunca admitiría públicamente que las exigencias de la máxima categoría inglesa se están volviendo demasiado, incluso para un fanático del fitness como él. Ronaldo puede tratar de acortar y abandonar su regreso planeado de dos años en el United”, planteó The Sun.

Cristiano Ronaldo no es intocable para el director técnico alemán Ralf Rangnick.

Pese a ser una de las máximas figuras del equipo, en Inglaterra sostienen que no es intocable para el director técnico alemán Ralf Rangnick, sobre todo después que Cristiano Ronaldo acarrea una sequía de cinco partidos (falló un penal en la eliminatoria ante el Middlesbrough) y que fuera fue suplente la jornada pasada en la visita al colista Burnley (igualaron 1 a 1 e ingresó a falta de 23 minutos).

Rangnick ha dicho antes: “Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”.

Además el “amigo íntimo” y fuente de The Sun dijo que “Ronaldo también reconoce que tiene que trabajar más duro que nunca para mantenerse en la forma requerida para jugar al más alto nivel, especialmente en el sistema favorecido por el jefe interino Ralf Rangnick, a quien le gusta que los jugadores presionen alto y duro”

Buscando mantener su nivel y con la intención de acelerar este proceso, el ganador de cinco Balones de Oro instaló una cámara de oxígeno en su casa.

¿CR7, es el final del jugador?

El CR7 fue titular ante Southampton por la Fecha 25 de la Premier League.

Este domingo fue titular ante Southampton por la Fecha 25 de la Premier League, pero lleva disputados 25 partidos desde que volvió a los Diablos Rojos, en los que marcó 14 goles y brindó 3 asistencias.

En su anterior paso por la institución, Cristiano Ronaldo marcó una era y conquistó 10 títulos: una FA Cup, dos Copa de la Liga, tres Premier League, dos Community Shield, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Pero el United no finaliza entre los primeros cuatro de la tabla de posiciones, lo que les brindaría una plaza en la próxima Champions League, Cristiano Ronaldo podría abandonar de manera anticipada el club. Los de Manchester actualmente se encuentran en la sexta colocación, 21 unidades del líder Manchester City, pero a sólo un punto de West Ham.

