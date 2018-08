7 años de historia

Fue un día como hoy pero de hace 11 años cuando se inauguró el Estadio Andrés Quintana Roo luego de que fuera remodelado para fungir como casa de los Potros de Hierro del Atlante a su llegada a Cancún, Quintana Roo.

Terreno antes de que se construyera el estadio Andrés Quintana Roo

Su nombre oficial es Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo y fue construido en 1984 durante la administración del presidente municipal Joaquín González Castro, es decir hace más de 30 años cuando fue utilizado para albergar diferentes disciplinas deportivas entre las que destacan atletismo, futbol americano y soccer hasta su remodelación en el 2007.

Ese año, se habilitó oficialmente como inmueble de futbol por el arquitecto Roberto Arpón tras la adquisición y llegada del equipo Atlante a tierras caribeñas.

La remodelación cubrió los requisitos mínimos exigidos por la Federación Mexicana de Futbol entre los que destacaron superficie adecuada de césped, incremento en sus dimensiones, capacidad para 20 mil espectadores, palcos privados para directivos del equipo local y visitante, sala para conferencias de prensa, cuatro vestidores (dos principales y dos auxiliares), vestidores para los árbitros y módulos de baños.

Estadio Andrés Quintana Roo

Copa Mundo Maya

Uno de los eventos más fructíferos que ha tenido este Estadio fue la “Copa Mundo Maya” la cual estuvo encabezada por el astro argentino, Lionel Messi y se disputó el 16 de junio del 2012.

Para que este inmueble funcione de manera optima, son necesarias manos humanas que se encarguen de todos y cada uno de los mantenimientos que implica, desde agua, césped, alumbrado y funcionalidad.

José Antonio Pérez Medina mejor conocido como ‘Toño’ Medina, actualmente es el encargado de mantenimiento del estadio, destacando que él mismo trabajó con el equipo azulgrana durante todas sus mudanzas (Estadio Neza, Estadio Azulgrana, Estadio La Corregidora y Estadio Azteca) “Los directivos me trajeron , en esa temporada llovía mucho y como el pasto estaba recién puesto, me hablaron para que viniera arreglara porque no era apto para los jugadores entonces el licenciado Raymundo Palacios me llamó para que volara a Cancún junto con dos jardineros”-Comentó.

Toño Medina

Por otra parte Jesús Talles quien es Auxiliar de mantenimiento dijo sentirse orgulloso del trabajo que realizan todos los días para que el inmueble esté siempre en buenas condiciones y aseguró que cuidar cada detalle lo hace sentirse orgulloso de su labor “Me siento parte de Atlante, es un orgullo trabajar en el equipo pero sobre todo en el estadio porque es un ícono del estado, cuando era niño yo jugaba aquí y ahora trabajar aquí es aún mejor”.

David Sosa, encargado de prensa del conjunto azulgrana y quien también ha estado de cerca recordó con nostalgia la historia que guarda el Andrés Quintana Roo “Aquí era solo una cancha municipal con una tribuna y cuando empezaron a remodelarlo, me tocó organizar la conferencia de prensa y de ahí se tardaron solo 99 días en la remodelación para que se convirtiera en la casa de los Potros de Hierro del Atlante.

David Sosa