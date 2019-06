59 atletas representan a Quintana Roo en la disciplina de levantamiento de pesas

En el gimnasio de la Unidad Deportiva Bicentenario está listo el escenario para la competencia de Levantamiento de Pesas, última actividad de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 que tendrá lugar en la capital del estado.

A partir de este martes 11 de junio se estarán realizando las competencias de la rama femenil en las categorías sub 15 y sub 17 y el miércoles continúa con las categorías sub 20 y sub 23. Las actividades están programadas para dar inicio a las 9:30 de la mañana. Para el viernes 14 y sábado 15 de junio será la rama varonil la que entre a competencia.

“Por Quintana Roo 59 atletas estarán estos 4 días en competencia, buscando las medallas, han estado trabajando fuerte, concentrados en sus entrenamiento para representar al estado en donde somos anfitriones”, señaló el titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte COJUDEQ, Antonio López Pinzón.

Durante recorrido para verificar los últimos detalles del área de competencia, abundó que con la disciplina de Levantamiento de Pesas en Chetumal y con la Gimnasia en Cancún culminan las actividades correspondiente a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, el domingo 16 será la salida de todas las delegaciones deportivas.