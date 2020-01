5 jugadores que son unos cracks, pero que todavía no han jugado con su selección

Hay veces que las cosas se tardan más en llegar, pero cuando esas glorias están ahí las disfrutas en cada momento, simplemente es esperar a que el tiempo lo decida y no es que seas malo simplemente tiene que ser después. En el fútbol hay decisiones bastante dificiles y más si tienes a muchos jugadores buenos en el caso de una selección es aún más complicado, el día de hoy te vamos a mostrar a los 5 jugadores que son unos cracks, pero que su selección aún no los llama para jugar.

5 jugadores que aún no juegan con su selección.

1.- Aymeric Laporte (Francia).

Es uno de los centrales top de Europa y titular en el equipo de Guardiola, pero en Francia todavía no ha tenido ninguna oportunidad y eso se debe a que no es del agrado ni de Deschamps ni del grupo de jugadores que habitualmente son convocados. Se dice que Laporte no se integra al grupo, es arrogante y distante.

5 jugadores que son unos cracks, pero que todavía no han jugado con su selección

2.- Mattéo Guendouzi (Francia).

El volante del Arsenal jugó para Francia en las categorías Sub 18, 19, 20 y 21, pero todavía no ha disputado ningún encuentro en la Mayor. El ex-Lorient es una de las figuras con las que cuenta el equipo de Arteta y su valor de mercado es estimado en 50 millones de euros.

5 jugadores que son unos cracks, pero que todavía no han jugado con su selección

3.- Carlos Soler (España).

Es solo una cuestión de tiempo para que este mediocampista del Valencia debute en la selección de España. Ha jugado 30 encuentros para la Sub 21 en los que marcó 4 goles y su valor de mercado es estimado en 50 millones de euros.

5 jugadores que son unos cracks, pero que todavía no han jugado con su selección

4.- Sébastien Haller (Francia).

Al igual que Guendouzi, este delantero francés de 25 años ha representado a su país en todas las categorías juveniles, pero sigue sin saber lo que es jugar para la Mayor. Formado en Auxerre, pasó por Utrecht y Eintracht Frankfurt antes de llegar al West Ham en 2019.

5 jugadores que son unos cracks, pero que todavía no han jugado con su selección

Te puede interesar: Bayern Múnich: Boateng y Goretzka a los GOLPES en entrenamiento

5.- Phil Foden (Inglaterra).

Es apuntado como una de las grandes promesas del fútbol inglés y ha sido fuertemente elogiado por su entrenador, Pep Guardiola, pero hasta el momento no le ha llegado la oportunidad en la selección a este volante de 19 años.

5 jugadores que son unos cracks, pero que todavía no han jugado con su selección

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana