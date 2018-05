3 futbolistas profesionales que pasaron a la política

¿Cómo llegaron a la política? Entraron a ese ámbito por invitación, pero debido a la existencia de la inseguridad y otros grandes problemas sociales fueron los motivos para los que Cuauhtémoc Blanco, Manuel Negrete y Adolfo Ríos quieran participar como candidatos y hoy en día estar realizando campaña.

A unos cuantos días no sólo del Mundial Rusia 2018, sino también de las elecciones para un aproximado de 3,400 cargos de elección popular, estas figuras muestran su rechazo a los cuestionamientos por su poca preparación y experiencia en política, al contrario, reivindican su derecho a ser votados como cualquier ciudadano.

La exestrella del América está en busca de la gubernatura de Morelos por el partido Morena,

apadrinado por Andrés Manuel López Obrador y después de haber sido Alcalde de Cuernavaca, puesto para el que su máxima fue...

“Confíen en mí, yo no vengo a robar”.

Cuauhtémoc Blanco

Ídolo como jugador, el canterano del América cuenta con una popularidad similar en su campaña, pues según a una encuesta de El Universal del mes pasado, es el que figura como primer lugar, con alrededor de 20 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

“A mí me gustó que me invitaran porque soy una persona que se queja de la inseguridad, que se queja de muchas cosas y hoy tengo la oportunidad de servir y hacer que los presupuestos y que el dinero se vaya a los programas que tanto necesitamos”, comentó Negrete a Mediotiempo.

El exfutbolista de Pumas está aspirando a convertirse en alcalde de Coyoacán por la coalición “Por México al frente” (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano) y relató cómo sufrió en carne propia la inseguridad de la Ciudad de México.

Manuel Negrete

“A mí me robaron un coche afuera de mi casa, me quejo de los baches, me quejo de que no hay iluminación en la colonia, entonces hoy tengo la posibilidad de poder trabajar para solucionar esos servicios”, afirmó quien también fue Director del deporte en Guerrero.

Ríos se encuentra aspirado a convertirse en alcalde de Querétaro por la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PES, PT) y mostró su rechazo a la idea de que su imagen influya como futbolista luego de 15 años de retirado. Después de eso, fue comentarista deportivo, directivo del Querétaro y empresario.

El ex portero declara que actualmente decidió involucrarse en temas de servir, luego de que hace tres años rechazó ser candidato.

“Después de muchos años empecé a tener más contacto de manera social con la gente, dando pláticas de motivación en los lugares más tristes, más abandonados o más pobres y eso lógicamente nos da una sensibilidad diferente”, finalizó.

Adolfo Ríos