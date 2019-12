10 años del épico sueño ATLANTISTA en el Mundial de Clubes de Abu Dabi (VIDEO)

El pasado lunes se cumplió una década de aquella aventura Atlantista en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2009 en la ciudad de Abu Dabi, Emiratos Árabes. En donde los Potros de Hierro venían de obtener en el 2007 su tercer y último título de liga en su historia, además de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El Atlante consiguió su último título de Liga en el 2007

Atlante tenía un equipo impresionante

Aquel equipo fue una generación de ensueño en el que militaban jugadores como Federico Vilar, Santiago Solari, Fernando Navarro, Christian “Hobbit” Bermúdez, Gabriel Pereyra, José Daniel “Chepe” Guerrero, Rafael Márquez Lugo, Joel “Chícharo” González, entre otros. Escuadra que era comandada por el emblemático “Profe” José Guadalupe Cruz.

El Potro tenía un plantel legendario

De acuerdo con una semblanza escrita y publicada por el periodista Rubén Zamora del portal “MedioTiempo”, recuerda que varios aficionados atlantistas emprendieron la aventura al medio oriente para apoyar a su equipo durante el gran sueño internacional, en donde se enfrentarían al mejor equipo del mundo, aquél Barcelona de Pep Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Ibrahimovic, Puyol, Piqué y compañía.

El Barcelona ganó todos los torneos disputados ese año 2007

El Atlante conseguiría su boleto a las semifinales para enfrentar al poderosísimo conjunto blaugrana, campeón de la UEFA Champions League, tras derrotar de forma contundente al representante de Oceanía Auckland City de Nueva Zelanda, por marcador de 3-0 en el Zayed Sports City Stadium de los Emiratos Árabes.

El "Hobbit" Bermúdez tuvo una gran actuación

“Ese miércoles 16 de diciembre de 2009 no se me olvida nunca, recuerdo me paré temprano y me trasladé en taxi a Ciudad Nezahualcóyotl, lugar donde vive toda mi familia, porque vería el juego con mis tíos del lado paterno, ya que todos son fervientes atlantistas y llegué barriendo para el silbatazo inicial”, recordó el periodista aficionado de los Potros.

Iniesta vs Solari

En aquella valiente hazaña los pupilos comandados el “Profe” Cruz ofrecieron una feroz batalla frente al espectacular Barcelona. Pero para la parte complementaria haría su aparición el astro argentino Lionel Messi, quien se encargaría en liquidar el encuentro al tocar su primer balón y mandarlo al fondo de la portería de Federico Vilar, para poner el segundo tanto de la noche que terminaría en un 3-1 favorable al cuadro catalán

El Atlante daba la primer campanada y sorprendió al Barcelona

“Apenas me estaba sentando en la sala, cuando inmediatamente brinqué del júbilo por ese gol a temprana hora del juego, a los cinco minutos Guillermo Rojas bombeó un balón para vencer a Víctor Valdés y adelantar a los Potros con emotiva narración de otro azulgrana, Raúl Orvañanos”, escribió Rubén Zamora.

Aquel gran sueño Atlantista de hace 10 años en el Mundial de Clubes, fue y seguirá siendo muy significativa para sus seguidores, ya que por instantes y después de ese juego se habló de este club mexicano en todo el mundo, el cual tuvo en la lona a ese Barcelona por algunos minutos.

Rafa Márquez estuvo presente en ese épico partido

