Real Madrid: Sergio Ramos aún no tiene nuevo contrato en el equipo

Sergio Ramos jugador del Real Madrid de 34 años quiere ver los años que le quedan de carrera en el Santiago Bernabéu, pero todavía está a la espera de que le entregue la renovación del contrato por el presidente del club, Florentino Pérez.

Ramos anotó el gol número 100 de su carrera en el Madrid durante la victoria por 3-2 sobre el Inter en la Liga de Campeones el martes por la noche.

Sergio Ramos en espera de un nuevo contrato en el Real Madrid

El entrenador Zinedine Zidane "no tiene ninguna duda" de que Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid después de que el defensor de muchos años alcanzara otro hito con su gol número 100 para el club.

PSG y Juventus alejarían a Sergio Ramos de Real Madrid

Aunque el jugadordesea ampliar su contrato con el Real Madrid, las negociaciones no han terminado por caminar de buena forma, así el legendario zaguero ha indicado que desea renovar al menos por dos temporadas más, pero la directiva no está convencida pues tiene su política de no ofrecer contratos de larga duración a futbolista ya veteranos, a quienes les da un año como máximo.

Consciente de esta situación, al menos un par de equipos importantes dentro de Europa ya se han puesto en contacto con el entorno de Ramos para ponerle sobre la mesa un contrato de tres temporadas de duración, que además le incluiría un salario mayor al que actualmente percibe con los Merengues.

“Ya conté que había ofertas por Sergio Ramos de la Juventus y del PSG. Podemos ir más allá. El dinero será lo que gana en el equipo del Real Madrid, unos 12 millones netos al año, o algo más, pero en ambos casos le ofrecen tres temporadas, tanto el equipo de Pirlo como el de Tuchel.

La Verdad Noticias asegura que en cuanto a su relación con el Madrid, las posturas siguen muy alejadas y desde luego, si no se llega a un acuerdo, las escuchará”.