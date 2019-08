Jampier Oses asegura triunfo sobre Joseph Diamante Aguirre

"Definitivamente he llegado a Cancún por la victoria; no sé quién sea mi rival y tampoco me importa mucho, yo estoy listo para hacer frente y vencer al que sea; mi objetivo es continuar por la senda triunfal para acercarme a una oportunidad de campeonato mundial y nada ni nadie va a impedírmelo”, dijo de entrada el peligroso noqueador venezolano Jampier Oses a su arribo a Cancún.

El sudamericano, quien posee una interesante marca de 15 victorias, 12 de ellas por la vía anticipada a cambio de cuatro tropiezos y un empate, se declaró listo para hacer frente al cancunense Joseph “Diamante” Aguirre, en la batalla principal de la función “Boxing Storm” que se disputará este sábado 24 de agosto en la internacional “Oasis Arena Cancún”.

“Estoy listo para el combate, sé que estaré en casa de mi rival y eso puede significar un obstáculo; sin embargo, me preparé para cualquier adversidad que se me presente y si vine a Cancún fue para ganar”, reiteró Oses, luego de registrarse en el hotel sede; el venezolano también confirmó su participación en la conferencia de prensa que se celebrará este viernes.

Oses llegó a Cancún la tarde de este miércoles acompañado del también boxeador venezolano Érick “Masacre” León, quien tendrá acción en la velada. Ambos peleadores llegaron junto a Ramón Cotua y Nohel Arambulet, integrantes de su equipo de trabajo.

El “Masacre” también se mostró amenazador en sus palabras y de igual forma advirtió que regresará a casa con el triunfo. “He realizado una gran preparación y tengo la certeza que me impondré a Jorge Sánchez, quien aunque sé que es un peleador muy fuerte, no tengo dudas en que voy a derrotarlo”.

Con el arribo de ambos estelaristas, comenzó la serie de llegadas de los contendientes de la velada boxística que tendrá transmisión por Televisa Univisión Deportes Network (TUDN) a través del tradicional serial de “Sábados de Box”, así como por diversas páginas de Facebook.

La llegada de peleadores continuará este jueves 22 de agosto; a las 11:00 horas está programado el arribo del coestelarista Jorge “Estruendo” Sánchez, quien viaja en el vuelo 780 de Magnicharter; él viene acompañado de su entrenador, el experimentado profesor Rubén Lira.

Por otro lado a las 16:15 horas, llegarán los peleadores Rigoberto “Mowgli” Nava, Rodrigo “Sosa” Hernández y Plácido Pérez, quienes tomarán parte en la velada. Cada uno llegará acompañado de su entrenador y equipo de trabajo.