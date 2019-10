Comienza la nueva temporada de la NBA

Sin embargo en este deporte siempre pueden ocurrir sorpresas y el equipo menos esperado, puede terminar coronándose como el campeón, ten en cuenta que son 81 partidos donde todo puede pasar. Lo cual se puede ver muy reflejado con los jugadores a los que el cuerpo les pide dar su máximo potencial

Algunos ejemplo de lo mencionado son Harden o Giannis “MVP” Antetokounmpo. Pero pasando a los nuevos jugadores tenemos a Zion Williamson, el cual está llamando especialmente la atención de todos.

Debemos tener en cuenta que los cambios hechos en verano, son sustanciales, ya que se abre una nueva NBA, donde los grandes equipos pasando a ser dúos. Hay que indicar que esta es una tendencia que perdurará por lo menos hasta el 2023.

Si tenemos en cuenta este panorama, lo más probable es que muchos equipos tomen la decisión de optar por los anillos, sin embargo solos no pueden llevarse la corona. En este sentido LeBron y los Laker, no tiene excusas tras ficha a Anthony Davis, ya que las exigencias están al máximo, así como las expectativas.

Pero los Clippers de Kawhi, también están en la mira de todos, ya que actualmente tiene un gran equipo, el cual está dirigido por uno de los mejores entrenadores de la liga y en que por fin un equipo dirigido por Doc River, vuelve a los campeonatos.

En el caso de los equipos españoles, actualmente estos no tendrán muchas opciones, pero si tienen la oportunidad de demostrar su valía. Aunque hay algunos jugadores a los que no se les ve muy cerca de ganar el anillo como Ricky en Phoenix, Pau en Portland y Marc en Toronto, pero esto no tiene por qué ser tan desalentador, ya que a un tiene las posibilidades de brillada.

Por otro lado tenemos otros jugadores como Juancho que un no tienen un contrato seguro en Denver, y el cual deberá luchar por tener un puesto, el cual apunta y puede ser Colorado, pero si no funciona allí puede ser en otro lado.

Otro jugadores que destacar son Giannis el cual viene dolido de un decepcionante mundial, con sus Bucks de los cuales volverá a tirar un año más. En el caso del Wisconsin tenemos que serán un top dos de este, salvo algunas sorpresas, mientras que en los Sixers se espera que se cumpla todo lo establecido.

Hay que mencionar que para este año, los pronósticos tiene a Philly en la cima, y es que este jugador está llamado a ser uno de los mejores del año, de hecho así es como la plantilla lo exige. Sin embargo, para que siga manteniendo este título, debe recuperarse del mazazo que recibió en las finales de este año.

Aquellos que pasaran por debajo de la mesa o estarán fuera de los focos, se les debe prestar atención en esta nueva temporada, ya que pueden dar un enorme sorpresas, como es el caso de los Pelicans o Portland Trail Blazer. Ambos equipos, que apostaran por un juego alegre y entretenido que harán las delicias del aficionado.

En el caso de Phoenix, esta parece que mejorará bastante su juego y se debe tener una especial atención con Ricky Rubio que está en sus filas. Si nos fijamos en Utah, este equipo viene mejor que nunca y muy reforzado, por lo que se espera que de mucho de qué hablar en esta nueva temporada de la NBA.

Como mencionamos antes son 81 partidos, donde podremos disfrutar de grandes sorpresas, y ver quienes se alzaran como los titanes yaccederán a los Playoffs. Así como saber quiénes serán los 16 candidatos a la gloria.

Todos apuntan a que esta será una grandiosa temporada, donde encontraremos grandes sorpresas que nos harán disfrutarla mucho más que las anteriores. Aparte con los cambios en verano que han sido sustanciales nos espera una gran temporada.