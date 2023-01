Murió Charles Simic, ganador del Pulitzer en 1990

El poeta serbio-estadounidense Charles Simic murió este lunes a los 84 años, quien por su obra de poema en prosa "El mundo no se acaba" recibió el premio Pulitzer de Poesía en 1990. Según fuentes cercanas, la causa de su muerte fue presuntamente provocada por complicaciones de demencia.

Nacido el 9 de mayo de 1938 en Belgrado, Serbia, que en ese entonces era parte de Yugoslavia, Dusan Simic se trasladó con su familia a los Estados Unidos en 1954, a los dieciséis años. Terminó su crianza en la ciudad de Chicago y realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Nueva York, donde cambió su nombre de pila a Charles.

Publicó sus primeros poemas en 1959 y en 1967 editó su primera colección completa de poemas "What the Grass Says". Otros de sus títulos son "Jackstraws", "Walking the Black Cat", "A Wedding in Hell", "Hotel Insomnia" y "The World Doesn't End: Prose Poems". En 1964 se casó con la diseñadora Helen Dubin, con quien tuvo a sus hijos Anna y Philip Simic.

Simic publicó más de 30 libros con poemas propios y también publicó otros como editor, ensayista y traductor de poetas franceses, serbios, croatas y otros. Antes de ganar su primer Pulitzer, había sido nominado dos veces antes en la misma categoría, en 1986 por “Selected Poems, 1963-1983”, y en 1987 por "Unending Blues".

En México, Ediciones Cal y Arena publicó la obra de Simic "El flautista en el pozo. Ensayos escogidos. 1972-2003” en 2003, y algunos de sus poemas fueron traducidos por Círculo de Poesía. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, publicó a través de su cuenta oficial de Instagram el pésame por el fallecimiento del poeta: "Lamentamos el sensible fallecimiento del poeta Charles Simic. Compartimos la pena de su irreparable partida con su familia, sus amistades y sus lectores. Descanse en paz".