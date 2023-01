La RAE aclara: se dice “aprieta”, no “apreta”

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), aclaró que el verbo “apretar” se conjuga, por poner un ejemplo con pronunciación similar, como el verbo “acertar”, por lo que se tiene que escribir “aprieta” o “aprietan”, en lugar de “apreta” y “apretan”, como mucha gente suele hacerlo.

Son muchos los contextos en los que este verbo se conjuga de manera incorrecta, por lo que revisaremos varios ejemplos para dejar claro el uso incorrecto y el correcto. Por ejemplo, en las frases “He subido tanto de peso que ya me apreta la ropa”, y “Los botones de mi camisa ya me apretan” lo correcto será siempre conjugar como “aprieta” y “aprietan”.

Te puede interesar: La Real Academia admite 280 nuevas palabras

De acuerdo con lo señalado en el Diccionario Panhispánico de Dudas, al conjugar el verbo “apretar” lo apropiado es mantener el diptongo en las formas de la tercera persona del presente, ya sea en singular o en plural: “aprieta” y “aprietan”.

Con estas aclaraciones, tanto de la FundéuRAE como del Diccionario Panhispánico de Dudas, lo correcto sería escribir los ejemplos anteriores como: “He subido tanto de peso que ya me aprieta la ropa”, y “Los botones de mi camisa ya me aprietan”.

Otra de las aclaraciones referentes a este verbo es que el sustantivo correspondiente a esta familia léxica es “aprieto”, no “apreto”, por ejemplo, en la frase “Sus enemigos buscarán ponerlo en apretos”, lo correcto será escribirlo como “Sus enemigos buscarán ponerlo en aprietos”.