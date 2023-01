Hallan cocodrilos momificados en Egipto

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Jaén descubrió una tumba intacta en la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en la ciudad de Asuán al sur de Egipto, donde se hallaron cinco esqueletos parciales y cinco cráneos de cocodrilos momificados, esto de acuerdo con la revista Plos One, en la que se publicó el estudio de los investigadores del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales en Bruselas y de la Universidad de Jaén.

A pesar de no ser la primera vez que se encuentran cocodrilos momificados, no es un descubrimiento muy común en este tipo de sitios: “Se trata de un hallazgo extraordinario, ya que es una de las raras ocasiones en las que especialistas han podido estudiar las momias de cocodrilos in situ y con metodologías modernas”, describieron los miembros del Proyecto Qubbet el-Hawa.

La publicación de este descubrimiento hecho en 2019, se dio a conocer hasta ayer jueves por parte de ambos equipos, y fue hasta 2022 que los restos de los reptiles fueron analizados por arqueozoólogos del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales de Bruselas, y de los que se creen que pertenecen a dos especies: cocodrilo del Nilo y cocodrilo de África Occidental. Se cree que los restos datan de la época anterior a los Ptolomeos, cerca del 304 a. C.

Sobek, el dios cocodrilo del agua y la fertilidad

De acuerdo con los investigadores “estos cocodrilos pudieran haber sido utilizados de intermediarios entre los humanos y el dios Sobek, que era el dios del agua y la fertilidad, a menudo representado con una cabeza de cocodrilo”. Sobek era venerado en Kom Ombo, localidad ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Asuán.

La investigadora belga, Bea De Cupere, señala en el artículo de Plos One, que se conocen más de 20 lugares de enterramiento con momias de cocodrilos en Egipto, pero que encontrar momias de cocodrilos bien conservadas juntas en una tumba intacta es extraordinario (...) de la mayoría de las momias recolectadas por los museos a fines del siglo XIX y principios del XX, a menudo crías, no sabemos exactamente de dónde provienen”.

Los investigadores argumentan que se trata de momificaciones debido al hallazgo de rastros de lino, hojas de palma y cuerdas junto con los restos de los reptiles, lo que indica que estuvieron envueltos, sin embargo, los vendajes fueron devorados por insectos antiguos.

Por otra parte, explicaron que probablemente sean las momias de cocodrilos más antiguas que hayan sido encontradas debido a que los restos no contaban con indicios de haber sido cubiertos con resina o betún, como se practicaba en épocas más modernas.

Se diferenciaron dos especies de cocodrilos, del Nilo y de África Occidental

De acuerdo con Alejandro Jiménez, director del Proyecto Qubbet el-Hawa, mediante la aplicación de modernas técnicas de estudio, fue que se pudierion identificar, hasta el momento, “dos especies de cocodrilo que vivían en el Valle del Nilo”, el cocodrilo del Nilo y el cocodrilo de África Occidental.

Según lo expuesto por la investigadora Bea De Cupere, los reptiles “fueron enterrados primero en otro lugar, posiblemente en pozos de arena, donde se secaron de forma natural, y después sus restos fueron exhumados, envueltos y trasladados a la tumba en Qubbet el-Hawa”, esto debido a que tres de los esqueletos estaban casi completos, pero a dos les faltan muchas partes.

Se podría pensar que los reptiles fungían como sacrificio, como en diversas culturas, sin embargo, es sabido que los egipcios capturaban a los cocodrilos y se piensa que estos morían debido a la asfixia o al sobrecalentamiento por exposiciones largas de tiempo bajo el sol.