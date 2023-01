Cristina Rivera Garza y Carlos Artemio Coello ingresan al Colegio Nacional

Eusebio Juaristi, presidente en turno de El Colegio Nacional, anunció la elección de los dos nuevos colegiados. En el caso de Cristina Rivera Garza, señaló que ha destacado como una escritora que trata temas de actualidad en nuestro país, con una trayectoria ampliamente reconocida, mientras que Carlos A. Coello representa un campo de la ciencia que no estaba representado en la membresía del Consejo de El Colegio Nacional, como lo es la computación.

Con una prolífica producción literaria en diversos géneros y una formación como historiadora especializada en América Latina, Cristina Rivera Garza ha destacado por su obra como escritora, oficio que combina con su trabajo académico. A través de su literatura, la autora se ha ocupado de temas actuales y relevantes como la migración, la frontera, la salud mental, los feminicidios, la necropolítica y la identidad, entre otros.

Entre su obra reciente se encuentra “El invencible verano de Liliana”, título en el que aborda el feminicidio que padeció su propia hermana en 1990. También destaca “Autobiografía del algodón”, que se remite al pasado de la frontera entre Tamaulipas y Texas, pero también al presente marcado por la migración y la decadencia del antes próspero negocio del algodón, hoy mermado por la guerra contra el narcotráfico.

Por su parte, Carlos A. Coello Coello es un destacado computólogo, pionero y actualmente líder a nivel mundial en el área de investigación denominada "optimización evolutiva multiobjetivo". Se dedica al diseño e implementación de algoritmos inspirados en la naturaleza para resolver problemas de optimización de alta complejidad, que se conocen como algoritmos evolutivos.

El trabajo de Coello se desarrolla en una rama de la llamada Inteligencia Artificial; algunos de los algoritmos que ha propuesto se han usado para diversas aplicaciones como el diseño de jets supersónicos de negocios en la Universidad de Stanford, el diseño de un avión autónomo (desarrollado por la Agencia Aeroespacial de Japón) que está programado para sobrevolar la superficie de Marte, la optimización del proceso de corte de caña azúcar en Cuba y la optimización de redes de distribución de potencia eléctrica en Chile.

Para concluir su proceso de adscripción a El Colegio Nacional, durante el primer semestre del año se celebrarán las respectivas ceremonias de ingreso, en las cuales se pronunciará la lección inaugural por parte de cada uno de los académicos, así como la respuesta correspondiente.

La autora Cristina Rivera Garza cuenta con 28 títulos publicados

Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964. Desde 2016 es Profesora Distinguida M. D. Anderson en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston, donde también dirige desde 2017 el programa de Doctorado en Estudios Hispánicos orientado a la escritura creativa en español, del cual fue fundadora. Egresada de la licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es maestra y doctora en Historia de América Latina por la misma Universidad de Houston.

Dirigió el Programa de escritura creativa y fue profesora en la Universidad de California en San Diego. También ha sido docente en la San Diego State University y en la UNAM, así como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Toluca, donde además fue codirectora de Humanidades. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Standford; en la Washington University en San Luis, Misuri; en la Universidad de California en Santa Bárbara y en la Universidad de Puerto Rico Río Piedras.

Ha publicado 28 títulos en distintos géneros, entre ellos nueve novelas, siete poemarios, cinco libros de cuentos, cuatro volúmenes de ensayos, así como trabajos de historia y género híbrido. Además, ha editado tres antologías. Ha recibido más de cuarenta reconocimientos académicos y literarios por su trayectoria entre los que destacan el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL-Guadalajara (2001 y 2009), Premio Internacional de Literatura Latinoamericana Anna Seghers en Berlín, Alemania (2005) y el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana Roger Caillois en Francia (2013).

El Doctor Carlos A. Coello Coello ha publicado casi 200 artículos académicos

Carlos Artemio Coello Coello nació en Tonalá, Chiapas, en 1967. Actualmente es investigador Cinvestav 3F en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con maestría y doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Ha publicado más de 190 artículos en revistas indizadas y cuatro libros, además, ha publicado 60 capítulos de libros en inglés y se reportan más de 25 mil 700 citas de su trabajo a la fecha. Cuenta con más de 61 mil 800 citas en Google Scholar. Ha recibido doce premios y distinciones a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el 2013 IEE Kiyo Tomiyasu Award, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012, el Transactions on Evolutionary Computation Outstanding Paper Award en dos ocasiones (2013 y 2015) y el 2021 IEEE Computational Intelligence Society Evolutionar Computation Pioneer Award.

A partir de enero de 2021 se convirtió en el primer latinoamericano en ocupar el puesto de Editor en Jefe del IEEE Transactions on Evolutionary Computation (publicada por el IEEE Press), la revista de mayor factor de impacto en su área. En 2022, el Ranking of Top 1000 Scientist in the Field of Computer Science and Electronics, de Guide2Research, lo coloca en la posición 284 a nivel mundial y en la número uno en México.