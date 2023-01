Banksy: el artista sin rostro que revolucionó el arte del graffiti

Con motivo de la publicación de un nuevo libro de su obra por Akal Ediciones en España, de las exposiciones que se le hacen alrededor del mundo como en San Petersburgo —donde ha sido un éxito a pesar de su clara posición en contra de la invasión rusa a Ucrania— y próximamente en México, vale la pena analizar la trayectoria de Banksy, considerado un genio por algunos y ni siquiera un artista por otros.

El fenómeno Banksy es uno de los movimientos artísticos más mediáticos de las últimas décadas, a pesar de siempre haber nuevas obras, solo por mencionar algunas, de literatura, pintura o escultura, el graffiti con “crítica social” del artista anónimo genera mucha más crítica, polémica e, irónicamente para algunos, más ingresos económicos que otras artes, ya que sus obras han acumulado millones de euros en ventas.

Y a veces se califica de irónico el hecho de las ganancias que ha generado, debido a que Banksy basa toda su obra en la crítica antisistema, a la política en general y al capitalismo de occidente, por lo que el hecho de que genere tantas ganancias podría recaer en una incoherencia. Por el contrario, al nadie saber quién es, tampoco podríamos asegurar que estas ganancias realmente recaigan en sus bolsillos.

En su defensa, Banksy dijo durante una entrevista: ‘“Dicen que soy poco congruente porque me enriquezco de las obras particulares que vendo, no las de los muros, a lo que contesto, qué mejor manera de combatir al capitalismo, que combatirlo desde adentro”, aseveración que evoca justamente al carácter que siempre ha plasmado en su obra.

¿De dónde surgió Banksy?

Lo anterior, es la situación actual de su obra. Cuando Banksy inició su carrera en los años 90, el graffiti aún era mal visto por la mayoría de los sectores, tanto sociales como culturales, al considerarlo vandalismo y no un arte. Contrario al colonialismo inglés, el graffiti se originó en la ciudad de Nueva York en los años 60 para iniciar su migración como movimiento a todo el mundo, incluido a Bristol, ciudad inglesa donde se cree que Banksy nació.

Se cree que nació en Bristol porque en esta ciudad se avistaron sus primeros graffitis, hechos en esencia con botes de aerosol pero, al ser un acto ilegal, fue que hizo la transición, primero a plantillas de cartón, y luego a sus icónicos esténciles para así agilizar la realización de su obra en las calles sin ser atrapado.

Recordemos que el origen del graffiti en Estados Unidos se dio en el Bronx neoyorquino derivado de la cultura del hip-hop, movimiento creado por pandillas y grupos marginados de latinos y afroamericanos que buscaban expresar sus ideas o malestares sobre la vida en las calles, por lo que, durante ese tiempo, era muy mal visto y condenado por muchos. Para la cultura urbana esto fue el inicio de un movimiento que hasta la fecha se mantiene sólido y en el que también surgen figuras importantes como los DJ’s y los MC (maestros de ceremonia), quienes ambientaban las fiestas callejeras o “block parties”.

Si el graffiti cambiara algo sería ilegal

Los graffitis de Banksy en Bristol fueron avistados a inicios de los años 90, cuando supuestamente se unió a la banda Bristol’s DryBreadZ, o DBZ, inspirándose también en el famoso grafitero francés llamado Blek le Rat. Ahí se hicieron famosos sus primeros graffitis de ratas, con los que ya comenzaba a hacer crítica social.

Al comenzar a realizar sus graffitis en la capital inglesa de Londres, fue que su nombre comenzó a difundirse, con mala o buena reputación, por todo el Reino Unido. Obras como Desnudo, Los policías que se besan o Monalisa se hicieron polémicas rápidamente, esto ya a inicios de los años 2000.

Policías besándose

Si Banksy revelara su identidad, ¿su trabajo dejaría de tener la misma relevancia?

La anonimidad del artista “inglés” es un importante factor del porqué se ha hecho tan exitoso —y no por quitarle peso a su obra— sino porque en la actualidad, a causa de la globalización y la poca privacidad que existe por de las redes sociales, se podría considerar un mérito, incluso con valor curricular, mantener tu identidad como secreta en estos tiempos y más aún al poseer tanta fama.

Tanto exposiciones organizadas por adeptos de su obra, como sus famosos “stunts” en museos, se comenzaron a hacer durante los años 2000, pero una de sus obras más icónicas y queridas fue La niña con globo (2002), votada por los londinenses en 2017 como “la obra de arte favorita de los británicos”.

Niña con globo (2002)

Exposiciones como la hecha en Bristol en 2009, Banksy Versus Bristol Museum, durante la cual cerró el centro de la ciudad por tres días para realizar todos los graffitis, fue financiada por el mismo museo, a lo que el artista declaró: “es el primer espectáculo que monto en el que el dinero de los contribuyentes seutiliza para colgar mis obras en vez de para borrarlas”, como forma de ver la evolución y recepción que ha tenido su arte en el mundo.

En 2010, realizó el documental Exit Through the Gift Shop, que fue nominado a los premios Óscar, a los Independent Spirit Awards y a los BAFTA, y en el que sus fanáticos esperaban con ansias que revelara su identidad, cosa que sabemos no ocurrió.

Sus aclamados “stunts” también añadieron más irreverencia a su “anónima persona”, al ingresar a recintos de la talla del Museo de Historia Natural de Londres para colocar una rata disecada y pegarla a un cartel; al Museo Británico, donde colocó una pieza de arte rupestre con un carrito de supermercado en una escena de caza; o incluso al MoMA, en Nueva York, en el que coló el retrato de una mujer de época con una máscara anti-gas.

"Pintura rupestre"

Y así podemos recorrer un sinfín de obras y exposiciones de Banksy, pero esa probada solo fue para resaltar la extensa trayectoria de un artista que se ha mantenido vigente sin importar las polémicas y el odio de sus detractores, por lo que, si algún día revelara su identidad, el mundo no va a dejar de apreciar su trabajo y, mucho menos, olvidar su legado.

Aún queda más tiempo, y esperemos una larga trayectoria para él, con el que podremos continuar disfrutando —o algunos odiando— su polémico trabajo, así como sus últimos graffitis realizados en Ucrania, en la que se considera como su mayor crítica social, al tratarse de una guerra que fue iniciada por el afán de un solo presidente que, al contrario de Banksy, carece de la idea de paz.