6 lecturas navideñas que no te puedes perder

En esta época navideña, hicimos una breve selección de novelas y cuentos para que puedas leer historias relacionadas con estas festividades, que tanto alegran y reúnen a las familias cada año. Desde relatos para revivir tu infancia, hasta historias de personajes que no creen en la Navidad, te dejamos esta lista para que no te falte qué leer estos últimos días del año:

1.- El Cascanueces y el Rey de los Ratones (The nutcracker and the Mouse King), 1816. Cuento escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann narra la historia de Marie Stahlbaum y su nuevo juguete, el Cascanueces, regalo que recibió la noche de Navidad y el cual cobra vida para llevarla a un reino mágico. El Cascanueces es una fábula sobre la eterna añoranza por la infancia perdida y el contraste entre la realidad del mundo de los adultos y el mundo de los sueños de los niños.

2.- Canción de Navidad (A christmas carol), 1843. Del escritor inglés Charles Dickens, esta novela nos relata una de las historias más famosas de personajes “antinavideños”, la de Ebenezer Scrooge, un antipático anciano adicto al trabajo y al dinero que no le importan las festividades. Cuando Scrooge recibe la visita de los espíritus de la Navidad y le muestran su pasado, presente y futuro, tendrá que reflexionar sobre cómo quiere continuar su vida. Una historia que nos enseña valores como la bondad y la humildad además del valor de la familia.

3.- Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero (The chronicles of Narnia: the lion, the witch and the wardrobe), 1950. C. S. Lewis, autor de fantasía reconocido principalmente por esta saga, nos da a conocer el mundo fantástico de Narnia, el cual se considera como un clásico navideño para los niños. En su obra, Lewis nos narra las aventuras de los cuatro hermanos Lucy, Edmund, Susan y Peter, quienes son enviados a la campiña londinense para resguardarse de la Segunda Guerra Mundial. En la casa a la que llegan, descubren el ropero mágico que los transporta al reino mágico de Narnia, donde se encontrarán con dilemas éticos y morales que el autor plasma de una manera amena para que los jóvenes lectores aprendan a aferrarse a la verdad, a la lealtad, a la amistad y a la fe.

4.- El regalo (The gift), 1952. Es un cuento corto de ciencia ficción del autor Ray Bradbury, en el que relata cómo una familia viajará a Marte en un cohete y cómo los padres de un pequeño niño intentarán explicarle que no tendrá regalos ni arbolito de Navidad. Un breve relato que nos enseña que, donde sea que estemos, la familia es lo más importante.

5.- Un recuerdo navideño (A christmas memory), 1956. De la pluma del polémico Truman Capote este cuento nos narra la historia de Buddy, de 7 años, quien pasa la Navidad en casa de sus parientes de Alabama. El pequeño siente que no encaja con ningún familiar hasta que conoce a una prima lejana con personalidad muy alocada y con quien surgirá una entrañable amistad. En mancuerna, intentarán conseguir la cena navideña y regalos para toda su familia durante el complicado lapsus económico de la Depresión. Este relato nos enseña el valor de la amistad y la importancia de las pequeñas cosas.

6.- El expreso polar (The polar express), 1985. Otro clásico de la literatura navideña es el libro escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg, en el que nos cuentan la historia de un niño que cree fervientemente en Santa Claus a pesar de que sus amigos niegan su existencia. Durante la Nochebuena, el Expreso Polar llega a recoger al niño para llevarlo al Polo Norte y conocer a Santa Claus. Una historia que nos hace recordar todas las cosas en las que dejamos de creer conforme nos hacemos adultos y que nos invita a revivir ese espíritu ingenuo de la infancia y disfrutar aún más de la Navidad.