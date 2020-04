Hijos de El Chapo comparten FOTOS inéditas para felicitarlo por su cumpleaños

Hijos de Joaquín El Chapo Guzmán compartieron en sus cuentas de Instagram fotografías inéditas de su padre, el hombre quien fue durante mucho tiempo el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos.

El pasado 4 de abril el famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán cumplió 63 años de edad y debido a que actualmente se encuentra internado en la cárcel de máxima seguridad la ADX Florence, en Colorado, el narcotraficante no pudo celebrar su cumpleaños cómo está acostumbrado, sin embargo eso no impidió que sus hijos lo felicitaran.

El cumpleaños de El Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa, no pasó desapercibido entre sus familiares, tanto su esposa la ex reina de belleza Emma Coronel, como sus hijos, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, le enviaron felicitaciones a través de sus cuenta de Instagram.

Una de las primeras personas en felicitar a El Chapo fue su amada esposa, quien dedicó un emotivo mensaje a su esposo, a quien posiblemente nunca vuelvo a ver, pues recordemos que El Chapo tiene muy restringidas las visitas y sólo pueden tener acceso a él sus abogados y sus dos hijas menores de edad, las gemelas que tiene con Emma Coronel.

Hijos de El Chapo compartieron fotos inéditas

Asimismo por medio de la sección de “stories” de sus cuentas personales de Instagram, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López felicitaron a su padre con fotografías inéditas del narcotraficante mexicano.

Iván Archivaldo, de 36 años de edad, compartió una fotografía donde se puede ver a El Chapo sonriente, pero eso no es todo pues acompaña la fotografía inédita con un corrido de la agrupación Los Alegres del Barranco.

Mientras que Ovidio Guzmán López felicitó a su padre de la misma manera, con una foto donde el ex líder del Cártel de Sinaloa también luce una sonrisa en el rostro.

En las publicaciones realizadas para El Chapo por parte de sus hijos se podían leer mensajes como “Felicidades al mejor de todos” y “Feliz cumpleaños, papá”, mensajes que fueron enviados y dedicados al hombre que por mucho tiempo fue el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos, quien actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

