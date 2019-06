Yo me fui y la dejé viva: la fría declaración de Iker, feminicida de estudiante BUAP

La declaración de Ricardo Iker, feminicida de la estudiante BUAP, Ingrid Aremis, ha dejado a todos helados, pues el hombre afirma que él "la dejó viva"... El horrible crimen sucedió en Cholula, Puebla.

Feminicidio en Cholula

Ingrid Aremis y Ricardo Iker llevaban seis meses de novios hasta que terminaron porque el hombre iría a vivir a Europa, cuando este regresó a México, buscó a Ingrid a traves de una de sus mejores amigas ya que ella lo había bloqueado por todas las redes sociales.

La fría declaración de Iker, feminicida de estudiante BUAP

Presuntamente la joven había levantado una denuncia por violencia en contra de Iker pero finalmente llegaron a un acuerdo formal de sana convivencia pero el pasado 11 de mayo, el hombre golpeó a Ingrid hasta dejarla sin vida.

El hombre le causó 26 moretones en boca, mentón, brazo y piernas.

Estudiante BUAP

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Allegros de San Andrés Cholula.

A pesar de esta información brindada por las autoridades, Ricardo contó su verdad en cuanto a la noche de la muerte de Ingrid:

"Yo me fui y la dejé viva en el departamento"

“Nunca fuimos novios, solo tuvimos una amistad, tampoco la acosaba, ella siempre me buscaba, le gustaba la fiesta; además yo me fui y la dejé viva en el departamento”

Iker Ricardo

“Después de que me sacaran del antro por agarrarla del brazo, ella me mando mensaje para que comiéramos tacos, para que fuera a la casa de su amiga Giovanna, por lo que pedí un taxi y me fui para allá, pero al buscar mi celular me di cuenta que no lo tenía; al no poder llamarle, salté la barda del fraccionamiento y me dirigí a la casa de Giovanna a la cual también conozco, pero vi que no estaba Ingrid, me quedé dormitando sobre un carro hasta que ella (la estudiante) llegó y me metió. Yo me quedé en el sofá y al día siguiente por la mañana, me preguntó cómo me sentía, hablamos de lo sucedido y después me pegó para luego decirme que estábamos locos y besarme”.

Esas fueron las palabras del feminicida de Ingrid Aremas, estudiante de psicología de la BUAP,