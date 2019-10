“Ya no quiero desmadr%$” Así PROTEGIÓ Ovidio Guzmán a su esposa e hijas (VIDEO)

Este miércoles 30 de octubre fueron reveladas imágenes inéditas del momento exacto en que se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, el video ha sorprendido, pues contrario a lo que se pensó la entrega de Ovidio Guzmán, se dio de una forma relativamente tranquila.

Tras verse rodeado de elementos de seguridad, la puerta de la casa donde se encontraba escondido el hijo de El Chapo, se abre, y empiezan a salir personas, entre ellos una mujer, y Ovidio Guzmán, quien con las manos en alto y de forma tranquila sale del predio para entregarse.

Lo que asombró aún más es que apenas segundos después Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, realiza una llamada, donde le pide a los hombres del cártel de Sinaloa que se detengan, pues ya se ha entregado.

Causó curiosidad la forma en la que el hijo de El Chapo se entregó aparentemente sin poner tanta resistencia, lo cierto es que presuntamente lo hizo pensando en su familia.

De manera extraoficial se había dicho que dentro de la cas, y junto con él hijo de El Chapo, se encontraba su esposa, su suegra y sus hijas, sin embargo esta versión no había sido confirmada, hasta ahora, pues en la grabación difundida por las autoridades federales durante la conferencia mañanera del presidente Andres Manuel Lopez Obrador en el Palacio Nacional, se puede escuchar al mismo Ovidio Guzmán, decir que en el interior se encontraban sus hijas.

En el video se puede observar y se escuchar como elementos de seguridad le preguntan si tiene gente dentro de la casa y Ovidio Guzman, hijo de El chapo, responde “no, no tengo, ahí están mis hijas oiga”.

Por lo que al parecer su entrega se debió a que estaba protegiendo no solo a sus hombres del Cártel de Sinaloa, sino también a su familia, principalmente a su esposa e hijas.

En la grabación se escucha a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo pedir alto al fuego, indicando:

“Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor… Dígales que ya se retiren, ya tranquilos, ya ni modo… Pues ya dígale, ya, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que haya desmadres”

Indica Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, a sus hombres del Cártel de Sinaloa, para que frenen el ataque y así evitar poner en riesgo la vida de su familia.

