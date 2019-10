¡Wow! Así es como “El Chapo” INTERROGA a sus rivales (VIDEO)

Durante el año 2008, el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, dio por declarada a la guerra a los hermanos Beltrán Leyva, quienes por mucho tiempo fueron sus socios.

De acuerdo con cierta información compartida en el portal del “Blog del Narco”, se compartió un video que circuló por las redes sociales, y que muestra perfectamente como el ex líder del Cártel de Sinaloa, interrobaba a las personas, sobre todo a sus rivales.

Aunque por mucho tiempo, la existencia del video fue ignorada, en uno de los juicios en contra de “El Chapo” en Estados Unidos, las imágenes de este interrogatorio salieron a la luz, específicamente en el mes de diciembre; se especúla que fue la primera en la que se escuchó por primera vez la voz de el capo de las drogas.

El video que se utilizó en contra del narco, muestra a un hombre que se encuentra sentado en el piso amarrado a un poste, quien supuestamente se encontraba secuestrado y cautivo en uno de los ranchos que “El Chapo” usaba como refugio cerca de la sierra del Triángulo Dorado.

Al principio de este texto, se habló durante la declaratoria de guerra del narcotraficante en contra de los Beltrán Leyva, y te preguntarás el por qué, la respuesta se encuentra en el video donde el capo de Sinaloa aparece interrogando a su presunto secuestrado.

AQUÍ EL VIDEO:

Algunos medios de comunicación en los que se difundió información acerca de el juicio de Guzmán Loera, se sostiene que Miguel Ángel Martínez, quien se desempeñó como uno de los primeros pilotos de “El Chapo”, y quien también fue solicitado por las autoridades estadounidenses para que testificará en el juicio del narcotraficante, afirmó que el capo no era violento, por lo contrario, era uno de los hombres más nobles que había conocido, el ex piloto del hoy condenado a cadena perpetua, agregó que la única vez en la que había tenido un arma de fuego, “El Chapo” le pidió que se deshaga de ella, pues no le preocupaba que alguien saliera herido, sobre todo si se trataba de gente inocente.

