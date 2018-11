"Vomito casi todos los días" afirma El Chapo Guzmán previo a juicio

1 /4 El Chapo Guzmán previo a juicio El Chapo Guzmán previo a juicio El Chapo Guzmán previo a juicio El Chapo Guzmán previo a juicio

Joaquín El Chapo Guzmán luce peor que nunca, pues desde que fue extraditado a Estados Unidos ha vivido una pesadilla. Fuentes internacionales afirman que el capo luce delgado por diferentes problemas de salud y falta de sueño. Se dice que la exposición al aire acondicionado le ha provocado malestares en oídos y garganta.

El Chapo podría recibir cadena perpetua

Su esposa Emma Coronel había comunicado a los medios que Joaquín Guzmán tenía varios problemas de salud además que en la cárcel ubicada en Nueva York no lo dejaban dormir y esto lo había tenido muy alterado. Ahora los problemas de salud son peores pues no le han atendido problemas en las muelas y sus dolores de cabeza continúan.

"Vomito casi todos los días"

"Sufro de dolores de cabeza todos los días. Vomito casi todos los días. No me han arreglado dos muelas y me duelen mucho", se quejó en su única comunicación directa con el juez Brian Cogan.

Estos datos los dio a conocer la agencia AFP.

Físicamente el Chapo tiene el cabello cortado al ras y ya no tiene su característico bigote. Actualmente tiene 61 años y poco más de 1,60 metros de altura.

