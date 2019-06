“Vine por su certificado de licenciatura y me llevo el de defunción”: madre de Norberto Ronquillo

La noche del pasado martes 4 de junio, las vidas de la familia de Norberto Ronquillo Hernández tomaron un giro inesperado, luego de que fuera secuestrado y posteriormente asesinado. Pero la noticia de este hecho causó mayor impacto en Norelia Hernández, madre de Norberto.

Después de cinco días del plagio, ocurrido 11 minutos después de salir de las instalaciones de la Universidad del Pedregal con rumbo a la casa de sus tíos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del joven Norberto.

“Vine por su certificado de licenciatura y me llevo el de defunción”: madre de Norberto Ronquillo

De acuerdo con la ficha informativa de la procuraduría capitalina, el cadáver presentaba avanzado estado de descomposición y estaba envuelto en cobijas y bolsas de plástico en un terreno de difícil acceso en la Alcaldía de Xochimilco.

El cadáver de Norberto fue reconocido por su madre en las instalaciones del Instituto Científico Forense de la capital. Ahí, Norelia reclamó a las autoridades la falta de capacidad para resolver el caso de su hijo y dijo que jamás pensó que en la Ciudad de México pasarían por una situación como la que vivieron en años atrás en Chihuahua.

Te recomendamos: Cronología: Así fue el secuestro de Norberto Ronquillo

“Vine por su certificado de licenciatura y me llevo el de defunción”: madre de Norberto Ronquillo

"En un momento desfallecí porque yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura… y ahora me llevo un certificado de defunción, y no se vale…

"Las autoridades deberán hacer su trabajo, y nosotros como ciudadanos exigirles que lo hagan bien, y pues el temor es que esas personas vuelvan a cometer el mismo ilícito con tu hijo o mi otro hijo o ustedes, es cuando le corresponde a la autoridad hacer algo", enfatizó Hernández con gran angustia.

Después de pasar los trámites burocráticos y el papeleo agradeció a Dios por su hijo, "por estos 22 años que me lo prestó, me llevo a mi hijo llena de tantas muestras de cariño de gente que no conozco".

Norelia exigió a las autoridades escuchen las voces de otras personas para que nunca más se repita un caso similar y sean más sensibles en este tipo de tragedias.

“Vine por su certificado de licenciatura y me llevo el de defunción”: madre de Norberto Ronquillo

"Quiero creer con la fe y la esperanza de que la muerte de Norberto sea un parteaguas y que de aquí en adelante pongamos más atención, las autoridades pongan más atención para que esto no suceda", finalizó.