Víctimas identifican a violador serial en Iztapalapa, CDMX; un taxista y su cómplice

Dos mujeres quienes han sido víctimas de violadores seriales en la alcaldía de Iztapalapa, han logrado identificar a sus agresores, dos hombres a bordo de un Taxi March, color rosado con blanco; un es el conductor y su cómplice se esconde en la cajuela del vehículo; pese a que han pasado siete meses de los ataques,los criminales aun siguen en libertad.

Un taxista y su complice escondido en la cajuela

Una joven, a quien llamaremos Celeste, para no revelar su verdadera identidad, por su protección, contó a Excélsior, el modus operandi de los criminales que la atacaron.

La noche del jueves 20 de diciembre del 2018, en la esquina de calzada Ermita Iztapalapa y Manuel Rojas, afuera de la estación Constitución de 1917 del Metro, Celeste” no tomó un taxi de base, se encontraba muy cansada para hacer fila.

“Casi llegaba a la casa, me preparé para pagar el taxi y el chofer sacó una pistola. “Dame todas tus cosas”, le dije que sí, y entonces salió otra persona de la cajuela. El que estaba a mi lado me agarró del hombro y me agachó.”

La llevaron a retirar dinero

Pero eso no fue todo, sino que la llevaron a un cajero automático para que retirara dinero y los agresores se lo quedaron, y en el viaje los sujetos no dejaban de tomarla.

“Me iban tocando la entrepierna, los senos, me pidieron las claves del teléfono, de la tarjeta. Se detuvieron en un cajero, el chofer hizo el retiro de mi tarjeta, cuando regresó se repartieron las ganancias. El que iba a mi lado se quedó con el dinero y un teléfono. ‘A ella, déjamela’, dijo el chofer”.

'Aurora' vivió una situación similar

Posteriormente se la llevaron a un motel sobre calzada Ermita Iztapalapa, donde abusaron de ella. Una situación similar vivió “Aurora”, ella tomó el taxi casi en la misma ubicación que Celeste, apenas dos días después.

Ella indicó que no la llevarona un cajero, pues únicamente tenía 90 pesos en su tarjeta, tampoco la llevaron a un motel, pero asegura que el taxi que abordó era un Marcha, con las mismas características, y aunque no recuerda al hombre que salió de la cajuela, sí recuerda la imagen del chofer.

"Es un hombre de 40 o 42 años, alto, fuerte, blanco, con un poco de barba, cuando me atacó llevaba una camisa a cuadros de manga larga y un chaleco, tiene algunas entradas en el cabello”.

Se trata de los mismo sujetos

Las fiscalía obtuvo el video del ataque cometido a celeste, cuando el chofer retiró dinero de la tarjeta de Celeste, y días después el video fue mostrado a Aurora, quien identificó que se trata del mismo hombre, que incluso llevaba el mismo chaleco el día que la atacó.

Los casos de Aurora y Celeste, son llevados por el mismo policía de investigación, sin embargo no han sido vinculados, mientras que la fiscal de delitos sexuales de la Procuraduría, María Concepción Prado, no ha informado nada al respecto.

