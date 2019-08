VIDEOS: mujer atropella a repartidor de UberEats y mata a abuelita

VIDEO: mujer atropella a repartidor de UberEats y mata a abuelita

Una frases que siempre dicen las mamás y que es muy cierta no solo porque las ven en las campañas de prevención de accidentes es: "Si tomas, no manejes", lamentablemente muchas personas la ignoran, haciendo que grandes tragedias pasen, y lo peor del caso es que en muchas ocasiones, no se encuentran en un grado de alcohol elevado.

Durante las primeras horas de la tarde de este domingo, cerca del sur de la Ciudad de México, a unos cuantos metros del Circuito Azteca, específicamente en la alcaldía de Coyoacán, una mujer de aproximadamente 24 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, atropelló no solo a un repartidor de UberEats, sino que también hizo que otros dos vehículos perdieron el control y chocaron, y para acabar de agravar su situación, le quitó la vida a una persona de la tercera edad.

Un video el cual se compartió a través de la redes sociales, muestra como después del accidente la culpable de los hechos intentó escapar del lugar, sin embargo, las personas que se encontraban alrededor y que presenciaron las cosas la detuvieron hasta que las autoridades llegaron.

Después de una llamada de emergencia por parte de los testigos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron para confirmar los hechos y acordonar el área, ya que después de que los paramédicos revisaron a los heridos, se percataron que la "abuelita" que había sido golpeada perdió la vida.

Por su parte los uniformados procedieron con la detención de la mujer que conducía un vehículo Sonic color rojo con placas de circulación S81-AKX, quien además presentaba olor alcohólico y fue puesta bajo la disposición de las autoridades del Ministerio Público, donde se le abrió una carpeta de investigación pues se le acusó de lesiones y homicidio culposo por tránsito de vehículos agravado.

El cuerpo de la víctima fue llevado hasta las instalaciones de la SEMEFO para que alguien pudiera reclamarlo, mismo que hasta el momento sigue sin ser identificado.

