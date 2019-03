VIDEO: mujer narra la violación que sufrió por su hijo drogadicto

Desconsolada; mujer narra la violación que sufrió por su hijo

El hombre intentó ahorcarla y después abusó sexualmente de su madre.

Los hechos ocurrieron en Argentina

La mamá del victimario narró con mucho dolor el daño que le hizo su hijo adicto. Patricia Ortega, de 41 años de edad, contó a los medios locales, su terrible sufrir.

La mujer no sólo fue violada por su hijo, sino que tuvo que denunciarlo...

"Soy yo la mamá, la que lo alimenta, lo cura, lo busca y lo medica”.

Patricia dijo que su hijo, de 22 años, consume drogas desde los ocho, pues su padre lo indujo a ingerirlas...

"Mamá que hay para comer"

"Hoy no puedo más, lo tuve que denunciar. Tuve que mandar preso a mi propio hijo, porque él intentó ahorcarme y cuando estuve desvanecida me sacó la ropa y me violó. Eso ocurrió hace muchos día. Después de ultrajarme, huyó. Pero volvió a las 12 de la noche y me dijo: ‘Mamá qué hay para comer’”.

La dolida mujer contó su caso a la prensa para exhortar a las autoridades a intervenir en casos de este tipo.

VIDEO ENTREVISTA: