VIDEO: ataque del Cártel del Noreste a Guardia Nacional en la frontera

A través de las redes sociales, se muestra un video grabado en en Nuevo Laredo, estado fronterizo con Tamaulipas, donde supuestamente se escucha una balacera por los presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN).

De acuerdo con la información de medio locales, el grupo del narcotráfico agrede a la Guardia Nacional, quien recientemente ha puesto en marcha sus operaciones.

El video se muestra prácticamente oscuro y a lo lejos se escucha el tronar de los disparos, haciendo que la gente grita aterrorizada, ya que no saben si se encontraban a salvo o en peligro.

Cerca del minuto con 23 segundos, los disparos se dejan de escuchar, haciendo que la gente se calme, incluso, quienes lograron captar las imágenes.

De acuerdo con los registros policiacos, no hubieron detenidos, además de que los supuestos integrantes del CDN, quienes viajaban en una camioneta tipo Pick Up, escapar, por lo que no se sabe cuál es su paradero.

Aunque existen varias versiones al respecto con este tema, tampoco se tiene una versión de manera oficial por parte de la Guardia Nacional.

Cabe mencionar que el Cártel del Noreste tiene demasiada presencia en Tamaulipas, por lo que muchos de los habitantes están acostumbrados a escuchar este tipo de situaciones que los ponen en constante peligro.

