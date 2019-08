VIDEO: Taxista rompe el silencio "solo iba a preguntarle una dirección": Cuernavaca

El día de ayer un video se volvió viral en las redes sociales pues mostraba como un hombre de oficio taxista se acerca de modo sospechoso hacia una joven en la colonia Paseo del Conquistador en Cuernavaca, Morelos.

La joven al ver acercarse al hombre decide huir corriendo, pues en los últimos meses el delito de feminicidio ha incrementado en el estado además que cada vez son más las mujeres que desaparecen día a día en todo el país.

¡Aclaró la situación!

Sin embargo el día de hoy otro video comenzó a circular, pues el taxista rompió el silencio y aclaró los hechos, mencionando que jamás due su intención dañar a la joven sino que solo quería preguntarle una dirección.

Esto fue lo que dijo:

"Buenas tardes a todos soy el muchacho de ayer, del taxi que dicen de Paseo del Conquistador. Dicen que yo quise asaltar a una muchacha, pero no, no fue así, mi intención fue bajarme y preguntarle a la muchacha por una dirección ya que cuento con muy poca experiencia en el taxi y yo la verdad esas calles no las conozco, se me hizo facil bajarme, preguntarle y la chica corrió, yo me subí al taxi y me fui. No le tome importancia, hasta que me llegaron los mensajes y el video en donde decian que yo quise asaltar a la muchacha y pues no, no fue así".

Aquí el VIDEO:

Para finalizar, el hombre pide perdón a la joven por haberla espantado pero le aclara que no tenía malas intenciones con ella, solo quería perdirle ayuda con una dirección:

"Si te espanté disculpame, esa no era mi intención", concluye.

¿Cuál es tu opinión sobre los hechos? deja tu comentario aquí abajo...

