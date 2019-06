VIDEO: Sicarios de Los Viagras retan al CJNG de ‘El Mencho’ en La Ruana, Michoacán

Presuntos sicarios de Los Viagras o La Nueva Familia Michoacana (LNFM) retaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, a un enfrentamiento en la comunidad de La Ruana, Michoacán.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a un grupo de hombres con armas de grueso calibre, presuntamente en las inmediaciones de La Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista, Michoacán.

En dichas grabaciones no se aprecian los rostros de los sicarios. Sin embargo, cada uno reta a los miembros del CJNG de quienes aseguran que no les tienen miedo y que están preparados con armas y personas para hacerles frente.

Sicarios de Los Viagras retan al CJNG de ‘El Mencho’ en La Ruana, Michoacán

Algunos de ellos se atreven a nombran a algunos de los presuntos integrantes del CJNG a quienes les muestran armas con las que presuntamente los asesinarán.

“Hacen videos amenazando pero nada más no lo hacen, no salen. Aquí estamos en La Ruana y ustedes no aparecen (…) tenemos patrullando toda la zona”.

“Mencho, no te tenemos miedo”

Al final de una de las grabaciones los miembros de Los Viagras gritan que no le tienen miedo a ‘El Mencheo’ y le exigen a que salga de donde se esconde para enfrentarse a ellos.

Te puede interesar: CJNG tortura y ¡DESNUDA ESCORTS! En Queretaro (FOTOS)

“El Mencho nos pela la verga y chinguen a su madre todos los jaliscos, aquí el mencho nos la pela, puro fm (Familia Michoacana)”, finalizan.

Mira más información: NOTA ROJA