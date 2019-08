VIDEO: Sicarios castigan a jóvenes que vandalizaron letras de parador fotográfico

Sicarios castigan a jóvenes que vandalizaron letras de parador fotográfico

Varíos jóvenes destruyeron las letras turísticas del parador fotográfico del municipio de Guasave, Sinaloa, exactamente en la playa Las Glorias. Cabe destacar que gracias a las redes sociales, los responsables fueron identificados.

Ellos mismos fueron los que grabaron el momento exacto del vandalismo y de inmediato se volvió viral y se propagó por las redes. Cabe destacar que tres de los cinco jóvenes que participaron en el acto son menores de edad.

Sicarios castigan a jóvenes vándalos

Por su parte las autoridades municipales presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Sinaloa, por los daños al patrimonio. En tanto, los padres de los implicados se comprometieron a reparar las daños que causaron sus hijos.

Sicarios castigan a jóvenes que vandalizaron letras de parador fotográfico

Los medios de comunicación locales afirmaron que las letras del parador costaron aproximadamente 160,000 pesos además que fueron construidas con varias aportaciones del municipio y del estado a través de las áreas de turismo. Las personas que visitaban el lugar solían tomarse fotos ahí.

Sobre los hechos, el gobernador, Quirino Ordaz, declaró lo siguiente en sus redes sociales:

"Así de plano no se puede, Seguramente habrá quien diga que es culpa mía por no poner policías a cuidar las letras pero por favor, a este tipo de jóvenes ya no les pido que ayuden a que el estado esté mejor … les pidoque por favor no destruya. ¿Los conocen?", escribió en Twitter.

Sicarios castigan a jóvenes que vandalizaron letras de parador fotográfico

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Gracias a las redes sociales, los nombres de los jóvenes vándalos, salieron a relucir, y un día después de los indignantes hechos, sicarios, presuntamente miembros del Cártel de Sinaloa, capturaron a los responsables de dañar las letras.

Video aquí:

Fueron castigados con latigazos y nalgadas con una tabla, en un video se puede escuchar las suplicas de uno de los jóvenes.

"Ya no, ya por favor".

Tal vez te interese

Localizan a jovencita; siguen dos extraviadas, Culiacán, Sinaloa

Video de: Críptica Noticias

Info: Infobae