VIDEO: Reportera sufre intento de violación, pide ayuda a policías y ellas la golpean

Reportera sufre intento de violación, pide ayuda a policías y ellas la golpean

Una mujer que se identificó como reportera de una televisora local de Michoacán, denunció a través de un video en redes sociales que policías de Morelia la agredieron física y psicológicamente, pues la golpearon en repetidas ocasiones en la cara y se burlaron de ella, luego que la reportera les pidiera ayuda pues había sufrido un intento de violación.

Elementos policiacos en vez de ayudarla la golpearon

La joven identificada como Mitzi Torres, comentó que luego de sufrir el intento de violación solicitó el apoyo de elementos de seguridad, por lo que al lugar acudieron dos policías femeninas, que en vez de apoyarla por lo que había ocurrido, la detuvieron, la subieron a la patrulla y cuando ella les dijo que era periodista empezaron a golpearla en la cara.

“Más que apoyarme me detuvieron revictimizándome. Me subieron a la patrulla y al momento de indicarles que era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico; cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que ahí no me iba a servir, y propinándome diversos golpes en la cara”

La reportera asegura que fue arrestada y durante todo el tiempo que estuvo detenida sufrió burlas, por su vestimenta, profesión, y su persona.

“Se me trató con mucha saña, con mucha burla”

Asegura que los médicos no quisieron legitimar sus golpes

Además indicó que las autoridades le negaron el derecho a una audiencia inmediata y el médico no quiso legitimar que ella tenía golpes.

“Se me trató de loca. Y al final, cuando la juez escuchó mi parte, a pesar de todos los rastros visibles que tenía en mi cara, indica que yo no tengo ningún golpe porque el médico también lo negó, y lo asienta en el acta de la audiencia”

Al final la joven asegura que “le hicieron el favor” de dejarla salir antes de cunmplir las 24 horas de arresto, pero le pusieron sanciones comunitarias que deberá de cumplir; la grabación fue compartido a través de redes sociales por la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, antes de finalizar el video la periodista comentó:

“Al final, yo quiero resaltar esto en mi calidad de mujer y de periodista, porque fui agredida de una forma como mujer, pero también fui agredida por el hecho de dedicarme a ser reportera. La saña con la que se me trató por parte de las policías municipales, que eran dos mujeres, fue por el hecho de ser reportera y por el hecho de sentirme influyente, de acuerdo a su opinión”

De manera extraoficial se indicó que la Fiscalía de Michoacán reveló que hay una carpeta de investigación abierta tras la denuncia de la reportera.

