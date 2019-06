VIDEO: ’¿Qué van hacer pendejos?’ graban a ‘Lady Casco’ peleando con autoridades

Una mujer se enfrascó en una pelea con empleados de movilidad local, esto después de que la detuvieran por no portar casco de seguridad de Edomex.

Los trabajadores al percatarse que la mujer no llevaba puesto casco, como lo estipula en la ley, procedieron a detenerla, sin embargo ella furiosa los empezó a insultar, asegurando que no tenía el casco, por lo cual no podía hacer nada.

“A mí no me agarres, puto gobierno deberían decirle que nos den cascos” asegura la mujer.

La mujer fue detenida en un retén de seguridad en el municipio de Valle Bravo, en Edomex, por empleados de movilidad local, cabe indicar que luego de marcarle el alto, la mujer alegaba que no podía hacer nada y exigía su multa para poder irse con su vehículo.

“Pinches rateros de mierdas, dame mi multa, no me grabes, ya me agarraron estos pendejos, se ponen bien perros”

Cabe indicar que la mujer no solo no llevaba casco, sino que además circulaba sin placas, y sin tarjeta de circulación al momento de ser detenida por trabajadores municipales de Edomex, los cuales realizaban un operativo para retirar los vehículos que no cumplieran con las normas.

En la grabación se puede escuchar como la mujer insultó en repetidas ocasiones a los trabajadores, quienes le marcaron el alto y le exigieron que muestre su documentación correspondiente, sin embargo la mujer incluso amenaza con llamar a contraloría.

“Quítate que no me voy a ir, no traigo mi casco”

Luego la mujer llama por teléfono a una persona, al parecer para pedirle asesoría y saber si comete o no alguna infracción, y si los trabajadores le pueden retener su motocicleta.

Pues le aseguran que no la pueden dejar ir con el vehículo hasta que no lleve un casco puesto, por lo que la mujer pone resistencia.

Cabe indicar que de acuerdo con el reporte de las autoridades de Edomex, la mujer no tarjeta, ni licencia de circulación.